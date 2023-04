Slovák v UFC Martin Buday si pripísal na konto ďalšie víťazstvo, v najznámejšej organizácii je stále neporazený

Martin Buday si udržiava status neporazeného na pôde UFC. Je iba druhým Slovákom, ktorému sa podarilo dostať do najprestížnejšej MMA organizácie na svete, a na UFC Fight Night zvíťazil na body nad americkým súperom Jakeom Collierom. Rozhodcovia svorne rozhodli 29:28 v prospech Budaya.

„Na jednej strane sa z víťazstva teším, ale na druhej strane nie som úplne spokojný so svojím výkonom,“ povedal po zápase. Vraví, že Colliera chcel udržiavať pod konštantným tlakom, čo mu úplne nevyšlo, no je rád, že vyhral. Je pripravený trénovať ďalej, aby mohol lepšie knockoutovať.

“On one side, I'm happy with the win. On the other side, I'm not totally happy with my performance.”



Martin Buday (@MartinBudayUFC) thought he could've done better but still stayed perfect in the Octagon.#UFCVegas72 Results, Interviews & More ➡️: https://t.co/JnKmoPIs3l