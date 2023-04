Bude Flash najlepšou komiksovkou od DC? Po novom traileri si myslíme, že áno

Svet DCEU končí, no zdá sa, že to konečne bude na vysokej úrovni.

Štúdio Warner Bros. Discovery láka na júnovú premiéru filmu The Flash ďalším podareným trailerom. V ňom sú rovno dvaja Batmani, dvaja Flashovia, Supegirl či záporák Generál Zod. V traileri sa toho deje až-až vrátane legendárnej hlášky Michaela Keatona ako Batmana: „You want to get nuts? Let’s get Nuts.“ The Flash vyzerá ako najlepšia komiksovka zo sveta DCEU.

Flash bude v tomto filme cestovať do minulosti, aby zachránil svoju matku pred smrťou. Namiesto toho však zničí časovú os a prepojí viaceré dimenzie, vďaka čomu sa stretne so svojím druhým ja či inou verziou Batmana v podaní Michaela Keatona z filmov Batman a Batman Returns od režiséra Tima Burtona.

V snímke si zahrali Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Michael Shannon či Sasha Calle. Režíroval Andy Muschietti (horory It) podľa scenára od Christiny Hodson (Birds of Prey) a Jobyho Harolda (Edge of Tomorrow, Obi-Wan Kenobi). Premiéry sa dočkáme 15. júna 2023.