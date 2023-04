Mladí dizajnéri na MBPFW vytvorili brnenie proti krutej realite a utiekli do prírody. Poznáme víťaza Van Graaf Junior Talentu

Van Graaf Junior Talent 2023 odhalil tohtoročného víťaza. Stal sa ním Ján Smejkal so svojou kolekciou Choices. Okrem minimalizmu spolu s dekorom a trblietkami, sme sa kochali autentickou prezentáciou odevov, o ktorú sa postarali tanečníci burlesky.

Prvý deň na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku odhalil okrem niekoľko mesiacov pripravovaných kolekcií aj víťaza súťaže Van Graaf Junior Talent 2023, ktorým sa stal Jan Smejkal so svojou kolekciou Choices. Tá v sebe spája ligot, minimalizmus a tiež extravaganciu s abstraktnými kvetinovými aplikáciami. Svojím vizuálom i prezentáciou zaujala nielen odbornú porotu, ale taktiež širokú verejnosť vrátane nás.

Prvý deň na MBPFW, ktorý sa tento rok koná vo veľkej stávkovej hale Chuchle Arena Praha, odštartovala prehliadka finalistov Van Graaf Junior Talent 2023. V talentovej súťaži mladých dizajnérov sa stretli Natalia Repkovská, Alexandra Gnidiaková, Štěpán Mareš a Jan Smejkal, z ktorých sa práve on stal víťazom tohto ročníka.

Aktuálne MBPFW sa koná samozrejme za aktívnej prítomnosti Refresheru. Okrem článkov a fotoreportov sme veľa na sieťach , kde napríklad aj streamujeme prehliadky. Nezabudni doscrollovať až na koniec článku, kde je celá fotogaléria z Van Graaf Junior Talentu 2023.

Nostalgia a elegancia

Samotnú prehliadku odštartovala študentka UMPRUM z Ateliéru dizajnu odevu a obuvi Alexandra Gnidiaková so svojou kolekciou Srdíčko. Tá je inšpirovaná osobnosťou, ktorú bolo možné koncom 90. rokov stretnúť v pražskom podniku Narcis. Okrem bielych, smotanových a čiernych odtieňov bola v kolekcii viditeľná aj limetkovo žltá, ktorá príjemne spestrila farebnú škálu kolekcie. Išlo o veľmi elegantné kúsky, ktoré disponovali prevažne klasickými siluetami. Ako doplnky boli zvolené fialové topánky na podpätku, čierne pančušky a rôzne typy kabeliek.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

Fantasy mačací svet

Behom pár sekúnd sme sa však mohli z nehy a sofistikovanosti presunúť do prostredia fantasy mačacieho sveta, ktorý inscenoval Štefan Mareš. Študent Ateliéru módnej tvorby na UMPRUM sa so svojou kolekciou Kitty Boys zameral na dve svoje najobľúbenejšie veci – jeho priateľ a ich mačky. Strihy, s ktorými mladý dizajnér pracoval, vychádzajú práve zo šatníka jeho priateľa. V určitých momentoch zlučovali oversized fit so skinny charakterom, čím vznikla zaujímavá dynamika. Nesmieme zabudnúť ani na výraznú farebnosť lookov v palete fialových odtieňov. Bavili aj nás aj funky potlače, pripomínajúce poškriabanie od mačiek.

Zdroj: Refresher/David Marcin

Burleska, trblietky a dekor

Highlightom catwalku v rámci Van Graaf Junior Talent 2023 bola bezpochyby prezentácia odevov od študenta UMPRUM z Ateliéru dizajnu odevu a obuvi Jana Smejkala. Ako modelov pre svoju kolekciu Choices oslovil tanečníkov burlesky. Tí z klasickej prehliadky vytvorili ojedinelú show. Zrazu akoby celý interiér Chuchle Arény ožil. Diváci nemohli spustiť zrak z ľúbivých pohybov modeliek a modela. Kolekcia ako taká spájala minimalistické a čisté siluety s aplikáciami pripomínajúcimi tvary kvetov. Kolekcia bola bohatá aj na štruktúry a materiály, z ktorých dominovala umelá hadia koža a zelené flitre. Skvelú prácu odviedla taktiež Michaela Jančíková, ktorá sa postarala o extrémnu manikúru pre modelov.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

V odbornej porote zasadli Lukáš Loskot, Nora Grundová, Barbora Franeková, Liběna Rochová a ďalšie popredné osobnosti českej módnej scény, ktorých oslovila najmä kolekcia Choices. Vďaka tomu sa môžeme tešiť na samostatnú prehliadku Jana Smejkala v jesennej edícii MBPFW.

Odev pre tohto talentovaného návrhára predstavuje formu vyjadrenia pocitov, štít či brnenie proti problémom a realite. Tvorenie odevov mu dodáva vnútornú silu a sebadôveru, a obliecť si ho môže akékoľvek pohlavie. Impulzy pre jeho kolekcie sú nepredvídateľné a odvíjajú sa od rôznorodých konceptuálnych prístupov. Okrem tvorby odevu sa Ján venuje aj tancu. V Drag Shows vystupuje pod pseudonymom Janny Jill.

Útek do záhrady

Prehliadku Van Graaf zakončila s kolekciou Mirror Of The Inner Garden študentka Ateliéru módnej tvorby Natalia Repkovská. Kolekcia symbolizuje prechádzku záhradou, rovnako kritizuje konzum a mediálny smog. To je dôvodom, prečo sme mohli na prvom prezentovanom odeve spozorovať potlač. Estetika sa niesla vo veselom, opulentnom a zároveň dramatickom duchu. Siluety odkazovali na zlatú éru Haute Couture, ktorá vyzdvihuje ženskosť a noblesu. Okrem toho je vtipným, avšak veľmi premysleným detailom, voľba slivkového dreva na podpätku obuvi. To je len ďalším atribútom odkazujúcim na útek do záhrady.

Všeobecne sa však Natalia vo svojej tvorbe zameriava na prepojenie s maľbou, ktorá sa na odevoch prejavuje v podobe textilných štruktúr a farebných kombinácií.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin



Celú prehliadku sme nezabudli zdokumentovať. Najlepšie momenty z Van Graaf Junior Talent 2023 nájdeš v galérii nižšie.