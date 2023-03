Kika Ďurišová prezradila, ako to vyzerá na raperských párty v Amerike

V našom novom formáte s názvom Make up & Gossip si profesionálna vizážistka Linda Gunišová pozýva do štúdia Beauty Factory známe osobnosti. Okrem toho, že si vytvoria dokonalý make up na konkrétnu tému, čo to prezradia aj zo svojho života. Jej druhou hostkou bola Kika Ďurišová a líčili sa v duchu festivalu Coachella.

