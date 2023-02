MMA zápas medzi Čepom a Peňázom opäť zrušili. Čech si zlomil ruku, čaká ho operácia a dlhé zotavovanie.

Očakávaný zápas medzi Vlastom Čepom a Matějom Peňázom, ktorý sa mal uskutočniť na aprílovom turnaji Oktagonu v Bratislave, nakoniec neuvidíme. Český zápasník sa bohužiaľ zranil a čaká ho dlhé zotavovanie.



„Matěj Peňáz si v príprave na aprílový zápas proti Vlastovi Čepovi zlomil ruku a po návrate do Česka podstúpi operáciu a dlhodobú rekonvalescenciu. Držíme palce, nech všetko dobre dopadne,“ informovala organizácia na sociálnych sieťach.





V príspevku vidno Peňáza s rukou v sadre. Oktagon zároveň zverejnil ako dôkaz zranenia röntgenovú snímku zlomenej ruky. Vlasto Čepo sa k zraneniu súpera zatiaľ nevyjadril, určite však nie je nadšený z toho, že sa ich spoločný duel znova neuskutoční.



Naposledy sa rivali, ktorí si vymieňajú odkazy už od projektu Oktagon Underground, mali stretnúť na turnaji Oktagon 37, Peňáz nakoniec nemohol nastúpiť takisto pre zranenie.



Celú genézu ich zrušených spoločných bitiek vysvetlil Čepo v rozhovore pre Refresher minulý rok v októbri: „On zrušil náš spoločný zápas dvakrát. Prvýkrát to však bolo len deň pred zápasom počas Oktagonu Underground. Ako sa môže niekto zraniť deň pred zápasom? Veď v tom čase už človek ani poriadne netrénuje.“





Vlasto Čepo zdolal Miloša Kostića. Zdroj: Oktagon MMA



„Potom bola možnosť, že by nastúpil do zápasu so mnou ako náhrada. No týždeň pred zápasom, keď som už mal skoro spravenú váhu, chudol som do 77 kilogramov, on navrhol, že by mohol zápasiť, ale jedine, ak by to bol catchweight (váha, na ktorej sa obaja zápasníci dohodli, pozn. red.) v deväťdesiatich kilogramoch,“ pokračoval Čepo.



„S tým som nesúhlasil a navrhol som mu, nech schudne aspoň na 84 alebo 86 kilogramov. To však nechcel, takže to znova padlo. Potom sme mali opätovne dohodnutý zápas, no zranil som sa ja. Bolo to však dva mesiace do zápasu a hneď sme to dali vedieť, aj sme poslali lekársku správu,“ dodal. Kedy a či vôbec ešte ich spoločný duel, ktorý patrí medzi najočakávanejšie na domácej scéne, uvidíme, zatiaľ nie je známe.