Nohavice nechaj doma, podľa nového módneho trendu ti budú stačiť len pančuchy a nohavičky. Ideš do toho?

Keď sa Kim Kardashian v roku 2017 na udeľovaní cien Daily Front Row Fashion Media ukázala v čiernych priesvitných pančuškách, ktoré suplovali nohavice, bol z toho vcelku škandál. Krátko nato predviedla podobný look od značky Fendi. Nechýbalo veľa a k módnemu experimentu sa pridali aj Rita Ora, Ariana Grande, Joan Smalls či Kylie Jenner.

Trend pančušiek namiesto nohavíc začala v roku 2017 Kim Kardashian. Pančuchy sú dnes späť v hre. Zdroj: Instagram/Kim Kardashian, Youtube/Entertainment Base



O päť rokov neskôr sú pančušky naspäť v hre a na zozname viac-menej odvážnych trendov sa pridávajú k braletkám či spodnej bielizni, ktoré často vidíme na červených kobercoch aj v streetwearových outfitoch. Prečítaj si, ako zladiť pančušky tak, aby neboli extravagantné, ale smart, a akým kombináciám sa možno radšej vyhnúť.

Minimalizmus podľa Kendall, Kylie a Hailey Bieber

Už v septembri minulého roka si v podobnom outfite mohla vidieť aj Kendall Jenner, ktorá k čiernym priesvitným pančuchám zladila čierne nohavičky a pletený oversized sveter. Sexi detailom boli aj lodičky v rovnakej farbe. Kendall mala na sebe look číslo 17 z prehliadky kolekcie Bottega Veneta na jar/leto 2023.

Napriek tomu, že Kendallin outfit si mohla vidieť všade, ešte pred ňou sa na prehliadke Loewe ukázala v podobnom štýle jej mladšia sestra Kylie. Tá k čiernym pančuchám skombinovala biele nohavičky s monogramom Loewe a biely top. Kylie však nezabudla ani na dramatické slnečné okuliare.

Kedysi ich preslávila Kim, virálnymi ich spravila Kendall, no miluje ich aj Kylie a Hailey Bieber. Pančuchy namiesto nohavíc sú späť v hre! Zdroj: Getty Images/MEGA/GC Images, Instagram/Kendall Jenner, Getty Images/Raymond Hall/GC Images

V šľapajach Jenneriek ide aj ich blízka kamoška Hailey Bieber. K pančuchám, na ktoré hodila mikro mini, zladila koženú oversized bundu a sveter s véčkovým výstrihom. Zaujímavým doplnkom boli biele ponožky, ktoré v čiernych mokasínach doslova svietili. Za nás veľmi svieže a nenútené.

Aj keď podstatou tohto trendu sú viditeľné nohavičky na pančuchách alebo pod nimi, máme verziu aj pre tie menej odvážne. Na Instagrame sa počas sviatočného obdobia v podobnom outfite predviedla aj švédsko-marocká blogerka Kenza Zouiten Subosic. K čipkovaným pančuchám zvolila čierny blejzer, ktorý pripomínal minišaty, a k nemu výrazný kamienkový opasok.

Blogerka Kenza Zouiten miluje trendy. Pančušky s ornamentmi a predĺženým blejzrom predviedla aj v jednom zo svojich sviatočných outfitov. Zdroj: Instagram/Kenza Zouiten

Takto to radšej... neskúšaj?

Silný odvar extravagancie či nevkus? Necháme na tvojom posúdení. Joan Smalls si na narodeninovú párty Gigi Hadid obliekla sieťkované pančuchy s vysokými čižmami nad kolená. Celý outfit doplnila výrazným červeným sakom, v ktorom trochu pripomínala principála z cirkusu. Táto kombinácia je trochu odvážna a trochu možno „porno“, no ako píšeme, necháme to na teba.

Outfitu, aký predviedla Joan Small na oslave Gigi Hadid, sa radšej vyhni. Zdroj: Getty Images/Gotham/GC Images

Odvážnu kombináciu predviedla aj Cardi B. K priesvitnému overalu, pod ktorým vytŕčali nohavičky aj podprsenka, zvolila opasok, trblietavú kuklu aj výrazný čierny kabát. Druhým menom Cardi B. je výstrednosť, a tak tento módny počin nemôžeme raperke vyčítať. Ako piatkový outfit do mesta by to však asi bolo „too much“.

