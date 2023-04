Si ten typ, ktorý strčí šnúrky do topánok, alebo si potrpíš na úhľadné viazanie?

Viazanie šnúrok väčšina z nás zvládla už pred nástupom do školy. Skúšal si však aj iný spôsob namiesto bežnej mašle? Vybrali sme pre teba niekoľko nápadov na viazanie šnúrok, ktoré spestria tvoj outfit. Musíme ťa však upozorniť, bude si to vyžadovať dávku trpezlivosti a niekoľko pokusov. Možno padne aj pár nadávok, no nenechaj sa odradiť, výsledný efekt bude stáť za to.

Ako skryť mašľu

Kreatívne viazanie pláteniek

Kreativite sa medze nekladú ani pri teniskách