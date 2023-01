Poznáš furries? Priťahujú nerdov, geekov aj LGBTI+ ľudí. „Nie sme úchyláci ani fetišisti. V kostýmoch zvierat nachádzame slobodu“

Furries alebo po slovensky furríci sú ľudia, ktorí obľubujú antropomorfné zvieratá natoľko, že si vytvoria vlastné chlpaté alter ego. Tí najoddanejší sa so svojím zvieracím avatarom stotožnia natoľko, že si zaobstarajú kostým, v ktorom navštevujú organizované stretnutia alebo natáčajú videá.

Subkultúra sa v roku 1984 oddelila od sveta sci-fi a fantasy a dnes prosperuje najmä na internete. Jedným extrémom je snaha priblížiť sa čo najviac k zvieracej stránke. „Spektrum pokračuje cez fanúšikov Levieho kráľa či vlkolakov, patria k nám aj fanúšikovia dvojnohých zverov zo Zootopie, no zmestia sa k nám aj ‚anime-catgirls‘, čiže dievčatá, ktoré si dajú ušká a chvostík a hrajú sa na mačičky.“

Greyfur počas najväčšieho outingu v Česko-Slovensku Halloween Outing Prague 2018. Zdroj: Greyfur

Svoju cestu do náručia chlpatého fandomu nám opísali dvaja výnimoční furríci. Otec zakladateľ slovenských furries Greyfur priblížil boj so spoločenskými predsudkami a ponúkol širší pohľad na komunitu. Dvadsaťdvaročná youtuberka OggyTheFox opísala svoju cestu od introvertnej školáčky do pozície azda najznámejšieho slovenského furríka.

Ľuboš alias Greyfur

Služobne najstarší slovenský furrík je dnes otcom rodiny a už asi 200-člennú komunitu sleduje skôr z úzadia. Furríkov podľa neho spájajú tri veci: otvorenosť, tolerancia a to, že vo svojej duši nechali prežiť kúsok dieťaťa.

V internetovom „praveku“ bol spolu s ostatnými združený na jedinom fóre. Nástup sociálnych médií jednotu zlikvidoval a furríci sa „rozutekali“ na Twitter, Instagram, Discord, Facebook, Telegram aj Tiktok. „Dnes v princípe stačí, keď sa rozhodneš, že si furry. Nikto neskúma, čo máš v duši, na srdci a čo ti chodí po rozume. Keď si povieš, že k nám patríš, je to tak.“

Ľuboš prezentuje vizuál svojej fursony (a svojho OC (other character) jeleňa Samíka, podľa ktorého má fursuit. Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Naháňačky s vlkmi

Keďže na furries narazí najviac ľudí na internete, najväčšie zastúpenie v subkultúre majú ajťáci, programátori, nerdi a geekovia. Greyfur patrí k ďalšej veľkej časti, absolventom prírodovedeckej fakulty. Pôvodne sa cítil ako terián, prípadne ako shifter, teda človek cítiaci previazanie so zvieratami na spôsob indiánskych totemových zvierat.

„V USA ide o skupinu, ktorá na furríkov pľuje ako na pózerov. Na Slovensku som však žiadnych nenašiel, dal som teda šancu furríkom a zistil, že sú medzi nimi podobne zmýšľajúci ľudia.“ Keď Greyfur povedal mame, že je furrík, poslala ho k psychológovi. Bol aj na troch sedeniach, no po čase sa s tým zmierila.

„Človek musí mať šťastie, poznám prípady rodičov, ktorí robili deťom peklo, až pokiaľ neodišli z domu. Keď ma neberie človek takého, aký som, nestojím o vzťah s ním. Už som sa niekam posunul, no niektoré deti a mladí, hlavne ak bývajú u rodičov, si vedia poradiť len ťažko,“ vciťuje sa.

Vĺčatá v ZOO. Zdroj: Greyfur

Šikanovaný stredoškolák Greyfur našiel ako zoológ útechu medzi vlkmi v ZOO. Vzťah, čo si s nimi vybudoval, sa nestráni nazvať spirituálnym prepojením. „Najskôr som ich sledoval prísne vedecky, no skončilo to tak, že som sa s nimi naháňal. Jedného dňa za mnou prišla k plotu mladá vlčica a vyzvala ma do hry. Vtedy šla veda stranou a začal som s nimi interagovať. Samica mi neskôr dovolila odfotografovať aj mladé. Oňuchala objektív, zaliezla do nory a zakňučala. Mladé sa vytmolili von, ona sa postavila nad ne a naznačila: foť!“

Plnokrvní aj povrchní furríci

Ako pamätník vníma veľký rozdiel medzi staršou a mladšou generáciou furríkov. „Internet spôsobuje, že k nám prichádzajú čoraz mladší ľudia, ktorých láka chlpatý oblečok. Chcú si ho vyskúšať a berú to ako srandu a relax. Často len hľadajú únik z nudy a nenapadne im, že by za tým mohlo byť aj niečo viac. Trocha to deformuje zmysel komunity, a tak sa delíme na tých, čo to ‚cítia‘, a tých, čo sa chcú najmä zabávať,“ zamýšľa sa.

Nevyhnutnou podmienkou členstva v komunite je vytvorenie vlastnej identity vo forme fursony (zo slov Furry a Persona). Greyfurova fursona má podobu štvornohého vlka a je vlastne zhmotnením predstavy, ako by Ľuboš vyzeral vo svete, kde nežijú ľudia, ale antropomorfné zvieratá.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Za koľko sa predal najdrahší kostým v našich končinách.

Čo je to fursona.

Čo mávajú furríci na verejnosti zakázané.

Prečo sa medzi furries cítia ľudia bezpečne.

Ktoré zvieracie kostýmy sú najpopulárnejšie.