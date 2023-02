70 otázok na hru Nikdy som. Nájdeš medzi nimi aj pikantné otázky na telo

Si na chate s kamarátmi, kolegami na teambuildingu, alebo na párty v kruhu nových ľudí. Ako sa čo najlepšie zabaviť a zároveň spoznať? Jednoduchá hra – Nikdy som, je super riešením. Možno ju poznáš s anglickým názvom Never have i ever. Nič na ňu netreba, iba pár dobrých otázok a ľudí, ktorí budú odpovedať.

Pravidlá hry nikdy som:

● Zvyčajne sa hrá táto hra ako alkoholická, preto je ideálne vybrať si nápoj, ktorý budeš počas hrania popíjať. Ideálne niečo, z čoho môžeš popíjať po dúškoch a nie shoty.

● Sadnite si všetci do kruhu a vyberte niekoho, kto začne prvý. Následne pôjdete rad za radom každý, tak aby ste sa všetci vystriedali.

● Hra začína, keď sa niekto v partii povie Nikdy som... Napríklad nikdy som nič neukradol.

● Každý, kto niečo v živote ukradol sa musí napiť. Ak je tvrdenie pravda, nepiješ. Ak sa nikto v kruhu nenapije, musí sa napiť ten, ktorý konkrétne „Nikdy som...“ povedal.

● Hra pokračuje tak, že každý vyhlási svoje tvrdenie. Ak sa nechceš opiť, ideálne je dávať činnosti, ktoré si myslíš, že všetci ostatní okrem teda niekedy urobili.

Hra sa dá samozrejme hrať aj bez alkoholu. Napríklad tak, že máš na začiatku zdvihnutých 10 prstov a zakaždým, keď sa ťa tvrdenie Nikdy som týka, musíš dať dole jeden prst. Akonáhle nemá hráč ani jeden prst hore, vypadáva. Hra sa môže hrať až dokým nevypadne posledný hráč. Prípadne si môžete dávať namiesto pitia alkoholu výzvy, že musí niekto niečo zjesť, prípadne urobiť.

Niekedy môže byť naozaj ťažké vymyslieť dobré otázky, a tak sme si pre teba pripravili niekoľko takých, ktorými sa pri najbližšej hre môžeš inšpirovať. Otázky sme rozdelili na také, ktoré sa môžeš opýtať hocikoho, pre kamarátov alebo niekoho, kto sa ti páči.

Nikdy som otázky, ktoré môžeš položiť hocikomu:

1. Nikdy som nič neukradol.

2. Nikdy som nikoho nepodviedol.

3. Nikdy som neporušil zákon.

4. Nikdy som nestretol celebritu.

5. Nikdy som nevrátil darček, ktorý som dostal.

6. Nikdy sa mi nepáčil môj kolega/kolegyňa.

7. Nikdy som nepoužil zubnú kefku niekoho iného.

8. Nikdy som si nepožičal peniaze.

9. Nikdy som necikal do bazéna.

10. Nikdy som neupchal niekoho toaletu.

11. Nikdy ma nezadržala polícia.

12. Nikdy som nepísal ex opitý.

13. Nikdy som neklamal v životopise.

14. Nikdy som necikal v sprche.

15. Nikdy som nenapísal celebrite na Instagrame.

16. Nikdy som neklamal šéfovi.

17. Nikdy som neprezradil niekoho tajomstvo.

18. Nikdy som nevrátil oblečenie, ktoré som mal na sebe.

19. Nikdy som negooglil vlastné meno.

20. Nikdy som si nevytvoril falošný profil na Instagrame, ktorý mal slúžiť na stalkovanie.

Nikdy som otázky pre kamarátov:

1. Nikdy som nikomu v tejto miestnosti neklamal.

2. Nikdy som nepodaroval ďalej darček, ktorý som dostal.

3. Nikdy som nemal párty ako prekvapenie na narodeniny.

4. Nikdy som sa nezaľúbil do najlepšie kamaráta.

5. Nikdy som nešiel von na ostro.

6. Nikdy som som neopil tak veľmi, až som skončil v nemocnici.

7. Nikdy som nespal celú noc vonku (mimo festivalu a stanovačky).

8. Nikdy som nespieval karaoke.

9. Nikdy som nevymazal príspevok z Instagramu, lebo nemal dosť reakcií.

10. Nikdy som neklamal o svojom veku.

11. Nikdy som si nevymyslel príbeh, kde bol niekto, kto neexistuje.

12. Nikdy som si nemal oblečené spodné prádlo naruby, lebo bolo špinavé a iné som nemal.

13. Nikdy som nemal erotický sen s niekým z tejto miestnosti.

14. Nikdy som netancoval na stole.

15. Nikdy som nezjedol nič zo zeme.

16. Nikdy som nevyhrabával niečo zo smetí.

17. Nikdy som nezaspal v autobuse, vlaku alebo mhd.

18. Nikdy som nebol na viacerých rande v jeden deň.

19. Nikdy som neveril v duchov.

20. Nikdy som nebol na rande s ex najlepšieho kamaráta/kamarátky.

Nikdy som otázky, ak hrá aj niekto, kto sa ti páči:

1. Nikdy som nikoho neghostol.

2. Nikdy som sa nerozišiel s niekým cez správy.

3. Nikdy som neklamal na rande.

4. Nikdy som sa nevykašľal osobu, s ktoru som mal dohodnuté rande.

5. Nikdy som nikomu nezlomil srdce.

6. Nikdy som nezabudol na výročie.

7. Nikdy sa mi nestalo, že by som nedodržal sľub.

8. Nikdy som nedostal zaľúbený list.

9. Nikdy som nikomu nevyznal lásku.

10. Nikdy som nechodil s niekým iba kvôli jeho výzoru.

Nikdy som otázky na telo:

1. Nikdy som neplával nahý.

2. Nikdy som nemal sex na verejnosti.

3. Nikdy som netúžil po frajerovi/frajerke najlepšieho kamaráta.

4. Nikdy som neklamal, že som niekoho pobozkal.

5. Nikdy som nepozeral sa neuspokojoval, keď som pracoval z domu.

6. Nikdy som nemal trojku.

7. Nikdy som nikomu neposlal nahú alebo sexy fotku.

8. Nikdy som nemal kamaráta s výhodami (friends with benefits).

9. Nikdy som nebol v sex shope.

10. Nikdy som nemal sex na jednu noc.

11. Nikdy som nehral orgazmus.

12. Nikdy som sa nevyspal s kolegom.

13. Nikdy som sa nenechal pri sexe ocikať.

14. Nikdy som nezaspal počas sexu.

15. Nikdy som sa ako dospelý nesmial tak veľmi, až som sa pocikal.

16. Nikdy som si pri sexe nepredstavoval niekoho iného.

17. Nikdy som si nepozeral správy v telefóne môjho partnera/partnerky.

18. Nikdy som sa netváril, že som si zabudol peňaženku, lebo som nechcel platiť.

19. Nikdy ma nevyhodili z baru alebo klubu.

20. Nikdy som sa nenatočil pri sexe.

