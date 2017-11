Co se stane s vašimi účty na sociálních sítích v případě, že náhle zemřete? Facebook i Google na to myslí

Žijete světem sociálních sítí a máte strach, co se s vaším účtem stane, pokud náhle zemřete? Občas je dobré myslet i do budoucnosti a účet si náležitě připravit. I když je to možná trochu morbidní.