 Ryanair spustí novú linku: Z Bratislavy sa už čoskoro letecky dostaneš aj do ďalšej vyhľadávanej destinácie Slovákov

Vďaka nízkorozpočtovej leteckej spoločnosti Ryanair máme už dnes pohodlný prístup do mnohých kútov sveta, kam by sme sa za iných okolností len tak jednoducho nedostali. Ľudia si zároveň postupne na prítomnosť lacných leteniek zvykli a v súčastnosti je konečne trendom aj spontánne cestovanie, ktoré majú na svedomí práve výhodné a časovo obmedzené ponuky cestovných lístkov. Dnes sa na svet dostala informácia o novej linke, ktorá zaručene poteší všetkých dobrodruhov aj zástancov klasickej letnej dovolenky. Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa už od jari budúceho roku budeme môcť pohodlne prepraviť na ostrov Malta, a to priamou a pravidelnou leteckou linkou od Ryanairu.

Spustená bude presne 25. marca 2018 a tešiť sa môžeme na dve linky týždenne, konkrétne každý štvrtok a v nedeľu. Ide o sezónnu linku v teplejších mesiacoch a od 27. októbra opäť fungovať nebude. „Kompletný letný letový poriadok na rok 2018 predstavíme v priebehu jesene. Odvtedy si bude možné zakúpiť letenky aj na ostatné linky,“ avizuje Olga Pawlonka zo spoločnosti Ryanair. Ceny leteniek zatiaľ žiaľ známe nie sú, no tradične môžeme očakávať, že sa zmestíme do niekoľkých desiatok eur.