Marián Štajgár na kúsky rozstrieľal podnikateľa v Bratislave. Dnes je jedným z najhľadanejších zločincov v Európe

7. septembra 2011 sa bratislavskou Vrakuňou rozľahlo niekoľko výstrelov. V inak pokojnej zástavbovej štvrti na Kosodrevinovej ulici ten deň vyhasol ľudský život. Vrah svoju obeť rozstrieľal viacerými ranami. Telo i útočník sa dokázali po ťažkostiach identifikovať, vrah je však aj po šiestich rokoch na úteku. Ak Mariána Štajgára chytia, v prípade dokázania viny strávi za mrežami pätnásť až dvadsať rokov.

Marián Štajgár, narodený 1.2.1980, s bydliskom v Žarnovici, je obvinený z obvlásť závažného zločinu vraždy podľa § 145 Trestného zákona. 4.6.2012 naňho Okresný súd Bratislava I. vydal príkaz na zatknutie osoby, 26.7.2013 bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. Je zavalitej postavy, vysoký 175 cm. Má zelené oči, krátke hnedé vlasy a v minulosti podstúpil transplantáciu vlasov, po ktorej mu v prednej časti hlavy ostali miniatúrne jazvy. Na bruchu má jazvu z dávnejšieho postrelenia. Dôvodne sa predpokladá, že je ozbrojený strelnou zbraňou. Je násilný a nebezpečný. Ak zločinca uvidíš, bezodkladne túto skutočnosť hlás na číslach 112, 158 alebo anonymne na zozname najhľadanejších európskych zločincov.

Ak si niekedy navštívil mestskú časť Bratislavy Vrakuňa, určite si zistil, že aj keď sa v nej nachádzajú luxusné a tiché štvrte plné rodinných domov s veľkými pozemkami, značná časť z nej dokáže byť nebezpečná, a to nielen mimo denného svetla. Niektoré z tamojších bytoviek kedysi slúžili ako provizórne ubytovne pre robotníkov, ktorí stavali okolité sídliská, napríklad Medzi Jarkami. Prišla však revolúcia a o niekoľko rokov sa miniatúrne bytíky stali unáhleným riešením pre odloženie sociálne slabých ľudí. Odvtedy je povesť Vrakune, oblasti známej ako Dolné hony a Podunajských Biskupíc, značne pošramotená.

Na tamojších uliciach možno ľahko nájsť drogami povznesených ľudí a pred miestnym supermarketom večne vysedáva skupina ľudí podgurážených lacným vínom, ktorých agresivita sa zo dňa na deň mení. V niektorých dvoroch možno nájsť slušné rodinné domy, v iných apokalypsu vyrobenú nepríčetnými obyvateľmi. V oblasti sa nachádza rómska osada a predovšetkým Pentagon, fascinujúca budova, kde sa okrem kurióznej časti obyvateľstva vyskytuje aj neuveriteľne ľahká príležitosť predať drogy, ako tomu je v podstate v celom okolí.

O lákavosti drogového biznisu vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach sa musel dozvedieť aj Marián Štajgár, o ktorom sa predpokladá, že sa v ňom pohyboval celé roky. Na svetlo sa však dostal až v roku 2009, kedy na titulky novín zaútočila správa o jeho postrelení v paneláku na Bodrockej ulici, priamo v spomínanej oblasti. Projektily ho zasiahli do brucha, ďalšieho mladého muža, pravdepodobne jeho spoločníka, do hrudníka. Zo zranení sa obaja vyliečili, týždne potom sa šuškalo o vybavovaní si kšeftov s drogami.

Kosodrevinová ulica

Štajgár žil v luxusnom dome na neďalekej Kosodrevinovej ulici, v rovnakej oblasti, no v pokojnejšej štvrti; po čase sa však presťahoval na neznáme miesto. Dlho o ňom nebolo počuť, no o dva roky neskôr si pozíciu obete zamenil za útočníka. Práve vo svojom bývalom dome na Kosodrevinovej ulici brutálne rozstrieľal telo handlovského podnikateľa. Do Petra Vateru († 39) chladnokrvne vypálil sedem striel z pištole, poslednú pre istotu, do hlavy. Ďalšia spôsobila muky strážnemu psovi, ktorý len zázrakom prežil, aj keď nadôvažok schytal aj niekoľko rán pažbou. Vatera v oblasti prevádzkoval autodielňu, práve z nej si Marián Štajgár vzal Petrove BMW a zmizol.

S autom by ho však policajné zložky vystopovali ľahko, no Štajgár na túto okolnosť myslel. Onedlho sa totiž na opačnom konci mesta, v lokalite Podkerepušky, našlo BMW podpálené horľavinou a zapálené. Predpokladá sa, že z miesta odišiel na inom aute. Štajgár je odvtedy pre políciu orieškom, odvtedy bol videný už len raz, 19.9.2011 o 21:30, a to na Jesenského ulici v Pezinku.