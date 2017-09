Žena na festivale Burning Man rozdávala na pitie svoje materské mlieko. Návštevníci v púšti si ním liečili opicu a pridávali si ho do kávy

Je tomu teprve pár dní, co se světoznámý festivalu Burning Man dočkal svého završení. Návštěvníci každoroční akce se už pomalu vracejí domů a se svými přáteli a zbytkem světa prostřednictvím sociálních sítí aktivně sdílejí své bohaté zážitky, které si z této bujaré události odvezli. A právě jedním z účastníků letošního ročníku byla i mladá matka Miki Agrawal, která se na festivalu rozhodla k něčemu, co možná překvapí i ty, kteří si mysleli, že po zhlédnutí fotek z této divoké akce je už nic nepřekvapí – rozdávat k pití své mateřské mléko.

O neobvyklou zkušenost se Miki podělila na svém instagramovém profilu. „Pumpovala jsem svá prsa každé tři hodiny a rozdala jsem většinu mléka. Někteří ho pili, protože doufali, že si tím vyléčí kocovinu, jiní jej zase chtěli do kávy na latte,“ píše žena v doprovodném textu u fotky, na které je vidět se zařízením na odběr mléka z ňader. Dále říká, že spousta lidí byla překvapena, že mléko se musí odebírat tak často, protože nevěděli, že jinak by matce přeplněná prsa způsobovala nepříjemnou bolest. Díky tomu si prý uvědomila, jak málo toho lidé včetně jí samotné, než se stala matkou, ví o kojení a mateřství, proto se domnívá, že každý člověk by se o tom měl povinně vzdělávat.

Nebylo to však poprvé, co se festivalu zúčastnila. Jak totiž píše server Business Insider, Mikki jej navštívila již loni a se svým manželem se zde pokoušela počít dítě. To se taky nakonec podařilo a letos 8. července porodila zdravého chlapce.