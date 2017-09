Rodičia spomínajú na to, čo najdrahšie im zničili deti. Za mnohými katastrofami stál dobrý počiatočný úmysel

Deti svojou nevinnosťou často slúžia ako zrkadlo pre svojich rodičov, lenže občas sa im podarí vyrobiť menšiu katastrofu. Na Reddite sa preto objavila otázka smerujúca práve na rodičov, čo najdrahšie im deti zničili. Väčšina rodičov spomínala najmä materiálne veci, ale našli sa aj zničené orgány či psychické zdravie.

Keď som bola malá, mojej mame sa stratil diamantový svadobný prsteň. Po desiatich rokoch sme ho pri upratovaní našli napchatý v záchode môjho domčeka pre bábiky.

Moju vagínu.

Keď som šesťročnú dcéru držala na rukách, hrala sa s hračkou a v jednej chvíli nečakane vystrela ruky. Nechtom sa mi zaryla hlboko do oka a po troch operáciách stále dobre nevidím.

Rádio v našom aute prestalo fungovať, tak sme začali vyšetrovanie. V priestore na CD sme našli napchatých 25 mincí.

Vraj televízor vyzerá lepšie, keď po ňom vaše dieťa prejde nožnicami.

Pred 20 rokmi skladal syn môjho kamaráta puzzle a popritom zničil originálny plagát Star Wars: A New Hope z roku 1977. Jeho otec sa naňho dlho nemohol hnevať, ale situácia sa obrátila, pretože dnes je zo syna veľký fanúšik Star Wars a najradšej by ten plagát chcel mať doma.

Mali sme doma obrovské akvárium s rybami a koralmi v hodnote cez 3-tisíc dolárov. Ja som šla na nočnú do roboty a môj syn medzitým všetko vedúce ku akváriu poodpájal. Keď som sa ráno vrátila, všetko bolo mŕtve a smrdel nám celý dom.

Kúpili sme si úplne nový televízor len na to, aby naň po pár minútach môj dvojročný syn hodil svoj hračkársky kamión a zničil polovicu obrazovky.

Môj kamarát pracoval v diamantovom biznise, a tak svojej manželke postupom rokov daroval hromadu diamantových šperkov. Jedného dňa, keď si všetky vyčistila, nechala ich vyschnúť na uteráku v kúpeľni, kde ich našla malá dcéra a všetko spláchla do záchoda.

Môj otec objednal nádherný nový kuchynský stôl z čerešňového dreva. Bol dosť drahý a krátko po tom, čo nám ho priviezli, moja sestra podišla k nemu a poriadne sa doň zahryzla. Rodičia ho majú dodnes a po stranách by si mohol nájsť odtlačky jej zubov.

Vo svojej PS4 som nechal zapichnutý nabíjací kábel na ovládač. Našiel ho môj malý syn a pomyslel si, že ten kábel by sa hodil do zástrčky. Strčil ho do nej a vyskratoval mi nielen PS4, ale aj televízor. On bol našťastie v poriadku.

Môj dedo bol námorník a raz na loď zobral svojho syna. Trochu sa mu stratil, pretože sa len tak prechádzal po lodi a do každého voľného otvoru hádzal malé cukríky. Posádka lode sa ich snažila nájsť a vybrať všetky, ale aj po rokoch vraj občas začuli ako sa cukríky obíjajú o trúbky.

Mama pracovala, otec spal a ja s mojou sestrou, v tom čase štvorročná a šesťročná, sme zúfalo chceli plávať. Do domu sme preto nanosili hromadu piesku, zapchali kuchynské dvere a potom aj umývadlo. Pustili sme vodu a chvíľu to vyzeralo dobre, ale to len do momentu, kedy sa nezobudil otec. Do kuchyne prišiel, keď v nej bolo už 10 centimetrov vody. Potrebovali sme celú novú podlahu.

Jedného dňa som umýval svoje auto a môj syn sa mi rozhodol pomôcť. Namiesto handry či špongie si do rúk jednoducho zobral kamene a jednu stranu mi zošúchal až ku prvej vrstve laku.

Ako dieťa som si zobral do ruky kladivo a snažil som sa rozbiť televíznu obrazovku, aby som mohol ísť za Harrym Potterom. Nefungovalo to presne tak, ako som si predstavoval.

Moja dcéra mi zničila mobil, keď mala len dva mesiace. Vyzvracala sa na mňa a zvratkami trafila aj môj mobil, ktorý sa nabíjal a všetko to vošlo presne do portu.

Práve som sa vrátila domov z optiky, kde som si znovu objednávala svoje špeciálne šošovky na astigmatizmus na rok dopredu. Predošlú zásobu za asi 800 dolárov mi môj trojročný syn spláchol celú do záchoda.

Umývala som riad a popritom som pozerala Netflix. Potrebovala som na toaletu, medzitým si moja trojročná dcéra prisunula stoličku k umývadlu, lebo mi chcela pomôcť s umývaním. Na môj laptop, ktorý stál cez 1200 dolárov, vyliala zopár litrov vody. Už viac nefungoval.

Syn mojej sesternice jej zničil plastiku pŕs. Asi tri alebo štyri dni po tom, čo jej ju konečne urobili, na ňu trojročný syn vyskočil tak nečakane, že jej praskol celý ľavý rez a zanechal tam nepeknú jazvu.