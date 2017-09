Definitívne posledný ročník FASHION DEALã?!

Okrem lokálnych značiek, predajcov a interpretov, ktorí prinesú svoj merch, dostane opäť priestor umenie. Teda presne tak, ako pred pár mesiacmi v Bratislave. To je pevnou súčasťou FASHION DEALã už od samého začiatku, no teraz sa organizátori rozhodli priniesť návštevníkom ešte jednu novinku. Kedžechcú uchopiť ako oslavu celej urban kultúry, veľký priestor bude venovaný práve, ktorí budú mať možnosť vystúpiť na Evropa 2 stage. Ten sa bude nachádzať priamo v centre diania. Preto, ak by si chcel/a využiť možnosť zviditelniť sa a trúfaš si verejne vystúpiť pred davom ľudí, ozvi sa na mail hello@fashiondeala.com . Prednosť dostanú najmä intepreti, ktoría ich vystúpenia sú. Čo sa týka rapu, ten je rovnako vítaný, no len s doprovodom live bandu.