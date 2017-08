Slávny zápasník MMA Jon "Bones" Jones bol opäť pozitívne testovaný na doping. Pre šampiónovu kariéru by to mohlo znamenať koniec

Při příležitosti akce UFC 214 se na konci července vrátil slavný zápasník smíšených bojových umění Jon „Bones“ Jones zpátky do profesionálního oktagonu a v ostře sledovaném zápase porazil 38letého borce Daniela Cormiera. Bylo to po ročním trestu, který dostal za užívání dopingových látek, a když po tomto duelu opět zvedl nad hlavu titul pro šampiona v polotěžké váze, mnozí si už mysleli, že nejhorší časy má Jones za sebou a nyní nastane doba jeho kralování. Dnes však zápasníka zasáhla další tvrdá rána, ze které se bude vzpamatovávat jen velmi těžko.

Breaking: Jon Jones stripped of light heavyweight title after testing positive for steroids at UFC 214, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/EaVUIjrLEg — Bleacher Report (@BleacherReport) 23. srpna 2017

Podle serveru TMZ, který o případu informoval jako první, objevila antidopingová atletická komise ve vzorcích odebraných Jonesovi stopy po látce zvané Turinabol, která je řazena mezi anabolické steroidy. Samotný prezident UFC Dana White neokomentoval, zda se skutečně jednalo právě o tuto látku, nicméně popřel, že by organizace amerického zápasníka zbavila získaného titulu, jak bylo také zpočátku uváděno. Podle šéfa UFC by však pozitivní dopingový nález mohl ukončit Jonesovu profesionální kariéru.

„Vždycky vím přesně, co říct, v tuto chvíli však nenacházím ta správná slova,“ prohlásil White. „Pokud dostane trest na dva nebo tři roky, mohl by být s jeho kariérou konec,“ dodal dále s tím, že v době případného comebacku by dnes 30letý Jones mohl mít již 33 nebo 34 let, což by pro něj proti daleko mladším a silnějším borcům mohla být velká překážka. Konečné tresty zatím nepadly a Jones má právo se proti výsledkům odvolat.