Zápas Tyson vs. Paul: Historický duel zatienili výpadky, frustrovaní fanúšikovia kritizujú prenos Netflixu

Mnohí fanúšikovia sa sťažovali na zhoršenú kvalitu obrazu a problémy s načítavaním streamu.

Fanúšikovia po celom svete boli rozhorčení, keď Netflix narazil na veľké problémy pri svojom prvom pokuse o živé športové vysielanie zápasu Mike Tyson vs. Jake Paul.

Mnoho divákov hlásilo sekanie prenosu a problémy so sledovaním, pričom problémy začali už pred zápasom Katie Taylor a Amandy Serran. Sociálne siete zaplavili sťažnosti sklamaných divákov na kvalitu obrazu a sekanie prenosu.

Podujatie bolo významné aj tým, že šlo o prvý priamy športový prenos na Netflixe. Platforma plánuje vysielať ďalšie živé prenosy zo zápasov NFL už na Štedrý deň. Mnohí fanúšikovia sa sťažovali na zhoršenú kvalitu obrazu a problémy s načítavaním streamu, čo môže vyvolávať otázky o schopnostiach Netflixu zvládnuť živé vysielanie.

Problémy sa netýkali len obrazu, ale aj zvuku. Počas večera mal Evander Holyfield v štúdiu problémy so sluchom a nepočul otázky moderátorky Kate Scottovej, čo narušilo rozhovor. Zápas Mike Tyson vs. Jake Paul bol odložený z júla kvôli zdravotným problémom Tysona, no nakoniec sa obaja zotavili a zápas sa uskutočnil.