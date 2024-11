V nasledujúcej sezóne 2025/26 bude hrať za klub Tri-City Storm.

Veľký úspech pre Slovensko vo svete športu. Slovenský hokejista Oliver Ozogány ako prvý v histórii podpísal tender s tímom v USHL (Hokejová liga Spojených štátov). Hrať tam bude v nasledujúcej sezóne 2025/26.

Hrať bude za juniorský tím s názvom Tri-City Storm. Vzhľadom na to, že Oliver má iba 15 rokov, draft do NHL ho čaká až v roku 2027, uvádza SlovakNHL. Mladý športovec momentálne pôsobí v zámorí v tíme Cleveland Barons AAA v kategóriách do 15 a do 16 rokov. V staršej kategórii zaznamenal štyri góly a deväť asistencií v 13 zápasoch, zatiaľ čo v mladšej pridal 25 gólov a 28 asistencií v 23 stretnutiach.



Ako informuje oficiálny web USHL, každý z hráčov, ktorí sa zúčastnili na tendri, bude v nasledujúcej sezóne na súpiske svojho tímu a odohrá minimálne 55 % zápasov v základnej časti sezóny.