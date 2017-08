Prípravy Letného Big Airu v meste sa začali. Kremnica už čoskoro aj v horúcom počasí ožije snowboardingom a freeskiingom

„Dokopy rozdelíme za najlepšie triky a skoky štyritisíc eur. Rozhodcovia vyberú najlepších z oboch kategórií, teda snowboardistov a lyžiarov, a samozrejme časť prizemoney si rozdelia aj ženy. Dúfame, že ich príde čo najviac,“ uviedol hlavný organizátor Ondrej Horváth. Hoci sa bazén na kremnickom kúpalisku postupne napúšťa, slúžiť bude výlučne pre vybrané športové aktivity a súťaže. Návštevníci sa však môžu tešiť na vodné športy, ktoré si budú môcť na mieste vyskúšať. „Do sprievodného programu sme zaradili napríklad skimboarding, paddleboarding a slackline,“ doplnil Horváth.

Pre najmenších bude k dispozícii aj detská zóna, kde sa budú môcť deti zahrať s hračkami od Mattela a tie väčšie vyskúšať Playstation. Prebiehať bude aj workshop, na ktorom sa záujemcovia naučia, ako funguje potlač tričiek a navrhnúť si budú môcť aj vlastné motívy. Všetci, ktorí chcú prísť do Kremnice počas prvého augustového víkendu podporiť jazdcov, ale zároveň si užiť aj bohatý trojdňový festivalový program, by si určite nemali nechať ujsť piatkový Pome Kvíz. Ten sa bude konať pred hlavným pódiom v rekreačnom bazéne, ktorý počas víkendu poslúži ako tanečný parket. Okrem zaujímavých cien sa v piatok večer súťažné tímy poriadne zabavia, ale tiež aj veľa dozvedia. Do súťaže sa môže na mieste prihlásiť maximálne štyridsať štyri až päťčlenných tímov.

„Letná edícia Pome Kvízu bude samozrejme plná otázok o akčných športoch, ale zrekapitulujeme si aj zimnú sezónu, či zalovíme v histórii mesta Kremnica,“ prezradil organizátor. Pome Kvíz bude moderovať Filip Zbojek, zakladateľ freestylového komunitného portálu Pome.sk. Keďže areál kremnického kúpaliska Katarína má už svoje roky a je v ňom aj veľa schodov, budú na mieste platiť bezpečnostné opatrenia. Organizátori odporúčajú prečítať si upozornenia a zákazy na oficiálnej webstránke.

Trojdňové vstupenky na podujatie sa dajú v predpredaji zakúpiť v sieti predpredaj.sk. V prípade nenaplnenia kapacity budú trojdňové permanentky, ale i denné vstupy k dispozícii aj priamo na mieste. Pre obyvateľov Kremnice a priľahlých obcí organizátori pripravili regionálne zľavy. Deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby budú mať vstup na kúpalisko zdarma.