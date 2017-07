Zbav ulicu odpadkov a dostaneš zadarmo marihuanu. V americkom meste vedia, ako udržať čisté okolie

Na našom území si na dekriminalizáciu marihuany ešte dlho počkáme, no existujú na svete miesta, kde dostaneš zelenú odmenu za dobre odvedenú prácu. Najlepším príkladom je americké mestečko Gardiner v štáte Maine a pravdepodobne by si si hneď pri jeho návšteve všimol, že je až akosi príliš čisté. No ani sa nečudujeme, keďže mesto motivovalo svojich občanov naozaj adekvátne.

Zatiaľ čo mnohí sa v sobotu ledva motáme po prehýrenej noci či len tak jednoducho oddychujeme, v meste Gardiner sa niekoľko ľudí poctivo vyberie do ulíc, aby zbavili mesto odpadkov. A čo teda z toho majú? No predsa marihuanu. Stačí, ak na určené miesto prinesiete plnú tašku odpadkov a výmena vášho života sa môže uskutočniť. S nápadom prišiel Dennis Meehan s rodinou a inšpiráciu si zobrali z Colorada, kde jedno mesto prišlo s rovnakou iniciatívou a tá okamžite slávila úspech, takže bolo by hriechom to neskúsiť aj v Gardineri, aby bolo mesto krásne čisté. Ako sám hovorí, nejde mu len o vyčistenie mesta, ale aj vzdelanie ľudí, keďže je ohúrený z mnohých pozitívnych účinkov marihuany a aj preto chce postupne tento svoj biznis dostať do celého štátu Maine.

