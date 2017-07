Limuzína všetkých limuzín prichádza v najnovšej podobe. Rolls-Royce predstavuje nový Phantom!

Existuje veľa luxusných až ultra-luxusných limuzín na trhu, no len jedna je (minimálne statusovo) na pomyselnom vrchole. Rolls-Royce. Pokiaľ sa totiž povie pojem Phantom, okamžite sa bavíme o absolútnom strope, alebo ak chcete, o oáze luxusu, majestátnosti, okázalosti, prepychu. Naloženú 7-čku či S-ko si totiž v súčasnosti vie kúpiť naozaj "hocikto", na model značky Rolls-Royce siahne len elita. Niet preto divu, že okolo novej, v poradí už 8. generácie limuzíny Phantom bol pred samotným odhalením obrovský rozruch, a to aj napriek tomu, že ide o auto, aké si dovolí kúpiť doslova zanedbateľné minimum ľudí na svete. Nové pokračovanie však prichádza a tu sú jeho najväčšie prednosti a inovácie. Ako sa predpokladalo, aj ôsmy fantóm si naďalej zachováva svoj povestný dizajn, nechýba masívna, ešte o čosi vyššia maska - soška Spirit of Ecstasy je o cca 12 mm vyššie, ale aj dvojfarebné ladenie karosérie či zadná časť, ktorej línia schválne padá, čím má pripomínať jachty.

Rozmerovo je novinka paradoxne o 77 milimetrov kratšia, aj napriek tomu však naďalej na dĺžku meria úctyhodných 5 762, respektíve, v prípade predĺženého variantu až 5 962 mm. Zároveň je karoséria širšia o 29 mm (2018) a vyššia o 8 mm (1 646). Vskutku zaujímavý je údaj o hmotnosti, nakoľko krátky variant váži 2 625 kilogramov, v prípade EWB-čka s posádkou na palube sa bavíme v rovine približne 3 tony. Nový Phantom je tak o približne 75 kg ťažší, a to aj napriek prítomnosti odľahčenej platformy a úbytku rozmerov do dĺžky. Briti však hlásajú, že Phantom sa môže pýšiť najvyššou tuhosťou karosérie na svete, čo zatiaľ nebolo nijak presnými údajmi podložené, vieme len, že v porovnaní s predchodcom je novinka až o 30 percent tuhšia, za čo môže celo-hliníková architektúra a nová technológia zvárania a lepenia karosérie.

Povšimnúť si pritom treba predné svetlomety, ktoré sa pýšia laserovou technológiou a „dostrelom“ až vyše 600 metrov. Samozrejme, pod kapotou netróni nič iné ako ikonický 6,75-litrový dvanásťvalec, po novom mu však už sekunduje dvojica turbodúchadiel. Vo výsledku sa tak bavíme o výkone 420 kW / 571 koní a 900 N.m. Akcelerácia na stovku tomuto kolosu za prítomnosti špičkovej 8-stupňovej automatickej prevodovky pritom zaberie len 5,3 sekundy, maximálka je na úrovní 250 km/h. I keď sa Rolls-Royce posledné roky zámerne stránil nasadeniu tých najmodernejších technológii za účelom zamedzeniu straty svojej jedinečnosti, tentokrát sme svedkami už i fíčuriek ako adaptívny tempomat, parkovací asistent so 4 kamerami či nočné videnie. Riadené sú pritom všetky štyri kolesá (vpredu 21 a vzadu 22″), pričom jednotlivé technológie a systémy si vyžiadali integráciu 48 V elektrického okruhu. Podľa slov automobilky má ísť ďalej o vôbec najtichší automobil na svete - štandardom sú 6-milimetrové dvojvrstvové sklá, podlahu, strop a dvere tvorí dvojitá hliníková vrstva vyplnená penou a na palube je vyše 130 kilogramov izolácie. Dokonca, technici v spolupráci s firmou Continental prinášajú špecifické pneumatiky, ktoré znížili hluk o 9 dB.

Presuňme sa do interiéru, ktorý je podstatou veci. Niet divu, že sa o Phantome hovorí ako o kostole na kolesách, nakoľko aj nová generácia kombinuje majestátny exteriér a ešte pompéznejší interiér. Pochopiteľne, proti sebe otvárajúce sa dvere nemôžu chýbať, novinkou však je plne elektrické ovládanie už aj zvonku. Vnútrajšok hýčka posádku prvotriednym spracovaním a použitými materiálmi, spomenúť treba plne klimatizované a vyhrievané všetky sedadlá, opierky či volant. Zákazník môže siahnuť po všakovakých dekóroch a farebných kombináciách/vyhotoveniach kože. Palubnú dosku tvorí priehľadné sklo, za ktorým dokonca nájdeme nielen centrálny displej, ale už aj plne digitálne budíky s 12,3″uhlopriečkou, i keď žiadnu prečačkanú grafiku nečakajte. Hriechom by bolo nespomenúť zadný salónik, kde sa za príplatok môžu ocitnúť kreslá v lôžkovej úprave, no a nad hlavami dvojice vyvolených samozrejme nechýba povestný hviezdny strop. Individualizácia tak opäť nebude mať konca a neraz sa tak stane, že 400-tisíc €, čo je približná „základná“ cena, bude len odrazovým mostíkom.

