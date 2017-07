Slovák príspevkom na Facebooku ovládol internet. Nočný klub mu stále za stierač dával reklamy, teraz im za ne účtuje peniaze

Otravné reklamné lístočky za stieračmi dokážu nahnevať každého z nás. O to viac je to však nepríjemné, pokiaľ sú nám na auto strkané opakovane a na nepríjemnosti pridáva aj to, ak je ich obsah ošemetnej témy. Muž menom Kristian neustále za stieračmi nachádzal práve takéto reklamné odkazy a stál za nimi nočný erotický klub v Senci, informoval portál funradio.sk. Rozhodol sa však, že už to podniku prestane tolerovať a zlosť si prišiel vybiť na ich facebookovú stránku naozaj vtipným odkazom. Ako sa dozvieš, používanie jeho auta na reklamné účely spoplatnil, a to vôbec nie lacnou sumou. Navyše sa úsmevne vyhráža, že ak sa nedohodnú, pripraví vlastné reklamné letáčiky podľa jeho uváženia a tie porozhadzuje priamo po pozemku nočného klubu. Príspevok je starý len niekoľko hodín, no už si od ľudí získal vyše 5 000 lajkov vďaka vtipnej Kristianovej reakcii.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.