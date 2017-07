Policajti objavili v úplne nových Fordoch 180 kíl marihuany za 1 milión dolárov. Niekto ju zabudol vybrať z náhradných pneumatík

Americká polícia najnovšie rieši zaujímavý prípad, v ktorom sa objavujú úplne nové automobily značky Ford. Vo viacerých modeloch Ford Fusion z predajne v americkom štáte Ohio našli policajti obrovské množstvo marihuany a niekoľko ďalších špeciálnych marihuanových edícií bolo rozmiestnených aj v ďalších prevádzkach. Marihuana sa do áut s najväčšou pravdepodobnosťou dostala ešte v Mexiku, pretože všetky automobily pochádzali z výrobnej haly v meste Hermosillo a do Spojených štátov amerických boli prevážané prostredníctvom vlakov. Policajti teraz predpokladajú, že sa v ilegálnej drogovej operácii niečo pokazilo a jej členovia neprišli marihuanu vybrať z áut. Mohli to pritom urobiť v akomkoľvek mieste počas cesty vlakom, pretože ochrana prevážaných automobilov nedosahovala žiadnu extrémnu úroveň. Marihuana zabalená do tvaru polmesiaca bola uskladnená v celkovo 15 vozidlách a falošné náhradné kolesá spoločne vážili viac ako 180 kilogramov. Policajti už začali vyšetrovanie a pokúsia sa zistiť, komu mali drogu putovať a kto si ich vlastne zabudol prebrať.

$1 million in marijuana found in brand new Ford Fusion https://t.co/inm85tpzmI pic.twitter.com/A0FNLS8nHx — Sean Guay (@sguay09) 16. července 2017