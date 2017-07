„Mayweathera knockoutujem do konca štvrtého kola,“ vyhlásil McGregor. Tvárou v tvár sa stretli na prvej tlačovke a nechýbali ani štipľavé urážky

Už len mesiac a necelé dva týždne zostávajú do súboja, ktorý otrasie celým svetom. Zápas medzi McGregorom a Mayweatherom snáď nepotrebuje žiadne promo, ale obaja kohúti si aj tak naplánovali sériu tlačových konferencií a hneď prvá z nich prebehla vo veľkom štýle. Írsky bojovník sa pred divákov postavil v špeciálnom obleku, ktorého prúžky v skutočnosti predstavovali slová „Fuck you“ a nič nezostal dlžný povesti kontroverzného človeka, pretože vo svojom krátkom preslove Floyda niekoľkokrát dourážal a dokonca vyhlásil, že ho knockoutuje pred koncom štvrtého kola. Mayweather je vraj úplne v riti a neexistuje žiadna iná možnosť, ako by celý zápas mohol dopadnúť, čo sa samozrejme Floydovi nepáčilo a na Íra zaútočil svojimi vlastnými zbraňami.

Americký boxer sa McGregorovi okamžite vysmial za to, že za svoje zápasy zarába len 7-ciferné čiastky, zatiaľ čo on sa pohybuje pri 9 cifrách a potom vyhlásil, že 26. augusta knockoutuje aj túto írsku padavku, na čo Conor okamžite zareagoval slovami, že Floyd nikoho neknockoutoval dobrých 20 rokov. Ďalšie veľkohubé vyhlásenia sa točili okolo toho, že Mayweather by nemal akýkoľvek problém vojsť s McGregorom aj do MMA oktagónu, čo Ír stihol hneď vyvrátiť. Prvá tlačovka, na ktorej sa obaja bojovníci objavili tvárou v tvár, bola mimoriadne zábavná, a tak si môžeš v nasledujúcich dňoch vychutnať aj jej pokračovania v Toronte, Brooklyne a v piatok napokon aj v Londýne.

Conor McGregor's suit has a message for everyone pic.twitter.com/aE4B9iBTrq — YourSports (@YourSports) 11. července 2017

Conor McGregor is a little too confident going into the big match against Floyd Mayweather. #McGregorMayweather pic.twitter.com/e1LKLzLNWO — SportsNotes (@SportsNotes23) 11. července 2017

Floyd Mayweather: "Wanna see what a $100m fight looks like?"



*Floyd pulls out a cheque*



Conor McGregor: "That's for the tax man..." pic.twitter.com/wch7ZO0NGa — SPORF (@Sporf) 11. července 2017