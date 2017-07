Našli sa súkromné listy z Rímskej ríše. V jednom z nich vojak žiada o pivo a uvoľnenie z práce

Od zániku Rímskej ríše ubehlo už veľa času. Impérium ovládajúce značnú časť Európy i iných kontinentov hralo v dejinách veľkú úlohu. Väčšinou si ho spájame so slávnymi bitkami či konkrétnymi historickými postavami (prípadne s rímskym právom), no jeho súčasťou bol aj obyčajný ľud a radoví vojaci. Ich životy nám najnovšie priblížili novoobjavené súkromné listy (napísané atramentom na tenké kúsky dreva) z Britských ostrovov. Ich počet sa vyšplhal na číslo 25, pochádzajú z 1. storočia nášho letopočtu a nachádzali sa niekoľko metrov pod zemou v blízkosti Hadriánovho valu, konkrétne v pevnosti Vindolanda. Určite vás zaujíma, o čom si vtedy tak ľudia písali, no nie je jednoduché to ihneď zistiť.

Vindolanda:

V jednom z objavených kúskov vystupuje muž s menom Masclus žiadajúci viac piva a taktiež aj možnosť odísť z práce (pravdepodobne kvôli zdravotným problémom). To je všetko, čo sa doposiaľ dokázalo rozlúštiť. Na ďalšie podrobnosti si však milovníci histórie budú musieť počkať, pretože nálezy sa ešte len podrobia rôznym testom s infračerveným svetlom a podobne, aby sa dalo prečítať, čo na nich je vôbec napísané. Odhadovaná doba sa pohybuje okolo troch mesiacov práce.