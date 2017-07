Nevada 1. júla zlegalizovala marihuanu a už stihla vyhlásiť stav núdze, pretože ju ľudia takmer všetku vykúpili. Jej distribúcia je zaseknutá

Čoraz viac amerických štátov začína legalizovať marihuanu a najnovším prírastkom do rodiny sa na začiatku júla stála Nevada. Legislatíva, ktorá bola schválená ešte minulý november, zlegalizovala predaj marihuany na rekreačné účely, avšak licenčné a logistické problémy v priebehu prvého týždňa spôsobili núdzový stav. Problém spočíva v tom, že na prvých 18 mesiacov udelil štát výlučné práva na distribúciu marihuany do obchodov distribútorom alkoholu, lenže aj keď sedem z nich podalo žiadosť o získanie licencie, štátne úrady zatiaľ neudelili licenciu ani jednému z nich. Majitelia obchodov s licencou na predaj marihuany dopredu vedeli, že problémy s distribúciou budú v prvých týždňoch poriadne komplikované, a tak si dopredu zadovážili väčšie zásoby, avšak záujem zákazníkov o legálnu marihuanu prekročil všetky očakávania.

Celkovo 47 licencovaných obchodov uskutočnilo za prvý týždeň od legalizácie marihuany až 40-tisíc transakcií a asociácia združujúca ich majiteľov predpokladá, že tržby dosiahli až 3 milióny dolárov. Ak sa teda situácia nezlepší, o čo sa momentálne úradníci snažia aj s podporou guvernéra, a distribučné spoločnosti nezískajú potrebné licencie, viaceré obchody by kvôli nedostatku marihuany mohli začať prepúšťať nových zamestnancov či dokonca úplne skrachovať. Legalizácia marihuany nie je jednoduchým procesom a Nevada mohla byť pripravená lepšie, aj keď zákazníci samozrejme záujmom prekvapili, pretože zatiaľ nakupujú dvojnásobne viac, ako sa predpokladalo.

Pot "emergency"! 7 days after legalization, NV is running out of #cannabis! https://t.co/OxKcOkn6G7 via @SFGate