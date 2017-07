Autor slovenského vzdelávacieho portálu o IT: Digitálne zručnosti by mal mať každý, o pár rokov to bude nevyhnutné (Rozhovor)

Digitálna gramotnosť Slovákov je v porovnaní so zahraničím žalostná, hoci množstvo ľudí tráviacich čas za počítačom či smartfónom môže vzbudzovať skôr opačný dojem. Online vzdelávanie sa je v dnešnom svete trend, no u nás sa zatiaľ nestal až taký atraktívny. Boris Javorek tvrdí, že za to môže prekvapujúco slabá znalosť angličtiny u mnohých z nás, ktorá nám bráni v tom, aby sme sa pohodlne vzdelávali zo zahraničných zdrojov z pohodlia domova. Boris preto spoločne so svojím kolegom Nicolasom Hasonom vymysleli spôsob, ako priblížiť znalosti moderných informačných technológií Slovákom, a to v rodnom jazyku a zadarmo. Projekt DigiAcademy má veľký potenciál uspieť, čo dokazuje aj neustále sa zvyšujúci počet jeho používateľov za rok existencie. Jeho autor študuje a žije v Dánsku, skúsenosti si však priniesol aj z Kanady. A nakoľko sa na Slovensko pravidelne vracia, kontakt s tamojšou realitou domáceho digitálneho sveta mu nechýba. Zrejme aj to prispieva k tomu, prečo je DigiAcademy také úspešné a my sme preto radi využili možnosť opýtať sa Borisa, v čom vidí najväčší potenciál svojho projektu a aké má s ním ciele do budúcna.

Bezprostredne po skončení strednej školy viedli tvoje prvé kroky do Kanady. Prečo práve tam?

Pretože je to výnimočná krajina. Bol som sa tam pozrieť už rok predtým za mojím bratom, ktorý tam študoval a podnikal. Počas jediného týždňa, ktorý som tam strávil, som dostal "obrátený kultúrny šok" a návrat domov bol pre mňa celkom ťažký. Vedel som, že sa tam chcem vrátiť, už len bolo potrebné, ako si zaplatiť letenku a zarobiť si na dlhší pobyt. Zhodou okolností ma brat oslovil s tým, že má pre mňa ubytovanie a že by sa mu hodila moja pomoc na projekte, ktorý práve rozbiehal.

Čomu si sa venoval?

Od môjho príchodu ma brat zavalil prácou - žiadna milosť, žiadna dovolenka, to som vraj mal už pred rokom. Predstavil mi svoj vtedajší projekt, e-health booking systém pre doktorov a povedal mi, s čím by som mu vedel nejakým spôsobom pomôcť a zároveň sa tak učiť popri tom. Mal som za sebou menšie skúsenosti s dizajnom, a tak mi našťastie nerobilo problém sa dostať do pracovného rytmu a absorbovať všetky informácie okolo toho. Medzi moje hlavné úlohy patrilo nadizajnovanie loga, brandu a všetkých vecí, ktoré potreboval ako súčasť prezentácie pre potencionálnych investorov. Takisto som sa po prvýkrát učil strihať video a točiť promo video pre lepšiu prezentáciu.

Neskôr si zamieril do Dánska, kde si sa nateraz aj usadil. Ako sa ti tam žije?

Dánsko som si vybral preto, lebo ma zaujalo od samého začiatku, zidealizoval som si ho a odkedy som tu, zistil som, že sa moje predstavy takmer úplne korešpondovali s tamojšou realitou. Od začiatku to bola láska na prvý pohľad, ktorá pokračuje dodnes. Žije sa mi tu neporovnateľne oproti predchádzajúcim pomerom, keď som žil na Slovensku. Myslím si, že som sa tu usadil oveľa rýchlejšie ako mnohí moji známi a kamaráti. K väčšej samostatnosti mi nepochybne pomohol aj predchádzajúci čas strávený v Kanade.

Život v Dánsku je určite finančne náročný. Akým spôsobom to riešiš?

Škola je zadarmo, čo je veľkým lákadlom pre všetkých študentov prichádzajúcich do tejto krajiny, takisto spôsob vzdelávania je na inej úrovni. Zo začiatku som mal našetrené, ale cieľom bolo nájsť si prácu, pretože to je aj podmienka pre získanie štipendia, ktoré sa volá SU a poskytuje ho dánske ministerstvo školstva všetkým študentom. Podmienkou pre zahraničných študentov je, že musíš pracovať minimálne 10-12 hodín týždenne.

Môžeš porovnať slovenské a dánske školstvo?

Na Slovensku som študoval len na španielskom bilingválnom gymnáziu, takže nedokážem to porovnať úplne presne. Ale z toho, čo som mal možnosť vidieť, ako stredné, tak aj vysoké školy fungujú v Dánsku na inom princípe - väčšie sústredenie sa na prácu v skupine, spoločné projekty, žiaci tykajú učiteľom. Učitelia často bývajú aj konzultantmi a odborníkmi vo svojom obore a celé školstvo je viac orientované na praktické znalosti ako na teoretické. Samozrejme, neplatí to pre vedné obory a právo - tam je to porovnateľné s našim systémom výuky.

A ako je to s výukou digitálnych zručností na našich školách v porovnaní s dánskymi?

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tých pár hodín informatiky na strednej škole mi dalo žalostne málo. Polovica triedy blicovala a tá druhá buď surfovala na internete, alebo vypracovala niekoľko obyčajných úloh, za ktoré každý dostal jednotku. Podľa mňa sa na to málo tlačí a dáva takejto výuke príliš malý priestor. Deti to berú ako nejakú povinnosť, ktorej sa dá vyhnúť a berú počítačovo zručných ľudí ako "nejakých IT-čkarov", čo si myslím, že nie je správne. Každý by mal vedieť ovládať základné znalosti z tohto prostredia, lebo v budúcnosti to bude absolútne nevyhnutné.

Kedy ti v hlave po prvýkrát skrsla myšlienka na vznik DigiAcademy?

Niekedy na začiatku leta minulého roka, popritom, ako som sa vzdelával v tom, čo ma baví, mi napadla jedna otázka: "Prečo na Slovensku nefunguje taká kvalitná možnosť osobného vzdelávania v materinskom jazyku ako vo svete?“ Táto otázka zároveň viedla k mnohým ďalším. Čím viac som sa nad všetkým zamýšľal, tým som prichádzal na viacero spôsobov, ako túto situáciu zmeniť. Inšpirovala ma aj Digitálna garáž spoločnosti Google, ktorú považujem za vynikajúci projekt pre každého, kto sa chce rozumieť modernému online svetu.

Aké sú ciele DigiAcademy?

DigiAcademy je nová slovenská online vzdelávacia platforma, venujúca sa rozširovaniu najnovších znalostí zo sveta digitálnych technológií. Našim zaregistrovaným používateľom poskytujeme video kurzy a testy, ktoré im pomôžu sa oveľa jednoduchšie adaptovať do moderného sveta. Začíname so zameraním na dizajn, online marketing, video, blogovanie a neskôr by sme radi priblížili mladým ľuďom, aké je to s podnikaním a startupmi, čo je to virtuálna realita a ako bude v budúcnosti dôležitá a ďalšie moderné technológie. Od samého začiatku je naším cieľom priniesť jednoducho dostupnú alternatívu vzdelávania sa pre všetkých. V 21. storočí by online vzdelávanie malo byť úplnou samozrejmosťou, a to z akéhokoľvek zariadenia. Našou víziou je zvýšenie znalostí slovenských občanov v oblasti digitálnych technológií, ktoré pomôže dosahovaniu ich plného potenciálu a rastu konkurencieschopnosti vo svete.

V čom sa odlišujete od platforiem ako Coursera či Codeacademy?

Najväčším rozdielom medzi nami a týmito dvoma platformami je, že Coursera je vedená univerzitným vzdelaním od rôznych vysokých škôl a je po anglicky. V dnešnej dobe je neuveriteľné, koľko ľudí neovláda angličtinu na takej úrovni, aby sa v nej mohlo aktívne vzdelávať. Tento problém chceme odľahčiť kurzmi a lekciami v slovenskom jazyku, aby to bolo naozaj pre každého. Samozrejme, neskôr plánujeme aj kurzy v angličtine. Codeacademy je vyslovene zameraná na programovanie, ktoré jednak vyžaduje obrovskú trpezlivosť, ďalej mix osobnostných vlastností, s ktorými sa musíš narodiť a zaberá to strašne veľa času, čo môže ľudí odradiť. Našou snahou je obsiahnuť čo najviac platných informácií vo forme kratších videí a sérií kurzov, aby sme ľudí neodradili už tým, že ak sa chcú niečo naučiť, musia si pozrieť 15 až 35-hodinové kurzy. Po absolvovaní našich kurzov sa môžu rozhodnúť, či si sami chcú vyhľadať ďalšie informácie k danej téme.

Kto je vašou cieľovou skupinou a čo všetko svojim užívateľom ponúkate?

Našou cieľovou skupinou je najmä mladšia generácia Slovákov a Čechov vo veku od 15 do 35 rokov, ktorá chce vedieť niečo viac ako ostatní. Ponúkame im hlavne video kurzy v rôznych kategóriách, venujúce sa grafickému dizajnu, videu, blogovaniu, marketingu a okrajovo programovaniu. Každý kurz má viacero testov, aby si ľudia lepšie memorovali naučené znalosti a v každom kurze sa nachádzajú aj úlohy, kde môžu aplikovať to, čo sa naučili. Snažíme sa tiež zapojiť ľudí do aktívnej diskusie na našich fórach.

Ako dlho trvá príprava jedného kurzu?

Výber témy je založený na mojich osobných znalostiach v kombinácii s prieskumom, kedy sa rozprávam s ľuďmi z agentúr, médií a vôbec celej sféry, kde sa používajú digitálne technológie a kde je výhodou mať v tomto smere dostatočné znalosti. Následne si spoločne sadneme s mojím firemným partnerom Nicolasom a prehliadame rôzne materiály. Snažíme sa do toho zapojiť aj vlastné veci a orientovať celý kurz na reálne príklady z praxe. Časovo trvá celý proces približne týždeň, záleží od nášho vyťaženia.

Koľko ľudí na projekte DigiAcademy pracuje? Plánujete rozširovať vaše rady?

Na DigiAcademy robíme momentálne piati, no istý čas sme mali aj niekoľko stážistov z Dánska. Od augusta sa k nám na 3 mesiace pripojí ďalší stážista z Dánska, ktorý sa bude venovať marketingu a takisto bude zapojený do ďalších projektov, ktoré plánujeme. Neustále sme otvorení šikovným ľudom, ktorí chcú nejako pomôcť. Ak je niekto taký, nech sa mi pokojne ozve.

Aké sú tvoje ciele do budúcna?

Mojím cieľom do budúcna je robiť to, čo ma baví do konca života, tráviť čas s ľuďmi, ktorí ma posúvajú ďalej a byť úspešný. Ale to chce asi každý. Chcem zmeniť situáciu a vnímanie moderných znalostí u všetkých a pomôcť Slovákom byť ešte lepšími, ako sú. Pocit z toho, že sa človek niečo odo mňa naučil alebo mu niečo pomohlo, je nenahraditeľný.

Čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase?

Keďže bežne pracujem aj 10-14 hodín denne, tak sa snažím čo najviac tráviť čas so svojimi najbližšími, obzvlášť s mojou úžasnou priateľkou, s ktorou spoločne žijeme v jednej domácnosti. S priateľmi rád skočím na vodnú fajku a keď som na Slovensku, trávim čas s rodinou. Takisto som vášnivý poloprofesionálny futbalový brankár, momentálne hrávam u nás v mestečku Roskilde. A ten, kto ma pozná, vie, že som veľký milovník FC Liverpool, ktorého zápasy nikdy nevynechám.

Odkaz na záver?

Nebojte sa skúšať robiť veci, lebo kto neskúsi, nevie. Pomáhajme si a nezáviďme také a onaké veci, čo majú iní. Berte zodpovedne svoju budúcnosť a budúcnosť štátu, v ktorom žijete. Nebojte sa ísť za svojím cieľom, nech už ste odkiaľkoľvek, lebo kde je vôľa, tam je cesta.

Borisovi ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov. Ak ťa projekt DigiAcademy zaujal, nezabudni navštíviť jeho webové stránky. Ak poznáte ďalších šikovných Slovákov, určite nám napíšte na tibco@refresher.sk. Vopred ďakujeme.