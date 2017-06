Žijete uponáhľaný život? V Madride otvorili podnik, kde si môžete počas dňa na chvíľku pospať či odpočinúť

Žijeme v uponáhľanej dobe, osem hodín trávime v práci, potom musíme nakúpiť, uvariť, venovať sa rodine či kamarátom a potom už len netrpezlivo čakáme, kedy si konečne budeme môcť schrupnúť. Pospať si aspoň na chvíľku počas dňa by bodlo asi väčšine, no vybrať sa kvôli tomu domov sa nám nechce. Aj preto jedna španielska podnikateľka prišla s riešením, ktoré mnohí ocenia.

Sú to práve Španieli, ktorí sú známi svojou siestou, a tak sa ani nečudujeme, že práve oni prišli s takýmto nápadom. Maria Estrella Jorro de Inza založila podnik s názvom Siesta and Go a už podľa názvu vám je jasné, že žiadne veľké oslavy a opíjačky sa v takomto bare vyskytovať nebudú. Nachádza sa uprostred Madridu a jednoducho sem prídete, vyzujete sa, pospíte si na chvíľku a potom sa vrátite k aktivitám či práci, ktoré musíte dokončiť. Za 14 eur dostanete súkromnú izbu, ktorú máte hodinku pre seba, keďže takto dlhý šlofíček by vám mal vystačiť. Ako hovorí samotná podnikateľka, inšpiráciu si zobrala z Japonska, kde by ste našli podobné podniky.

Môžete si len tak prísť sadnúť a vyložiť nohy, prečítať knihu, ľahnúť si do postele či pospať si. Taktiež máte prístup k internetu, dáme vám dennú tlač, tablet a samozrejmosťou sú aj nabíjačky. Ak by ste nechceli oddychovať a chceli napríklad študovať, poskytneme vám stôl.

