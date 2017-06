Legenda sa vracia. TKX posiela nálož reprezent rapu plného metafor a odkazov, ktorý dá zabrať tvojmu audiosystému

TKX, kde sme zároveň nenápadne sľúbili, že tento projekt uzrie svetlo sveta do mesiaca. Sme veľmi radi, že zatiaľ ide všetko podľa plánov a po vydaní prepracovaného videoklipu ku skladbe Teslovou devízou je okrem nenapodobiteľného hlasu aj jeho samotný život, ktorý dokáže do textov pretaviť úprimnejšie ako ktokoľvek iný. A preto aj dnešnú reprezent novinku s názvom Comeback legendy vnímame v porovnaní zvyškom pomyselnej scény úplne inak. Pred pár týždňami sme opäť otvorili tému vydania dlho očakávaného albumu od chalanov z, kde sme zároveň nenápadne sľúbili, že tento projekt uzrie svetlo sveta do mesiaca. Sme veľmi radi, že zatiaľ ide všetko podľa plánov a po vydaní prepracovaného videoklipu ku skladbe Ty musíš prežiť a následnom spustení predpredaja tu máme ďalšiu plnohodnotnú ukážku, tentokrát z trochu iného súdka.devízou je okremaj jeho samotný život, ktorý dokáže do textov pretaviť úprimnejšie ako ktokoľvek iný. A preto aj dnešnú reprezent novinku s názvomvnímame v porovnaní zvyškom pomyselnej scény úplne inak.

Asi je každému jasné, že hudbu si nemôžeš nikdy užiť na nekvalitnom audiu, no v tomto prípade to platí niekoľkonásobne viac, ako sme už vlastne u TKX zvyknutí. Skladbu nájdeš na albume Z.V.E.N.S.S. pod poradovým číslom dva a na celom projekte je jedinou svojho druhu. Zároveň výborne zapadá do konceptu, keďže hneď po intre si získa pozornosť poslucháča vďaka úderným basám, punchlines aj metaforám, no ešte úplne neprezrádza, čo príde ďalej. Ako hovorí sám Tesla, pravidelnosť na tomto albume určite nečakaj. Jedným dychom dodáva, že sa v predpredaji predalo všetko, čo zatiaľ dali vyrobiť, keďže podobný záujem nečakali, za čo pochopiteľne patrí vďaka hlavne verným fanúšikom.

HAARP: "Toto je presne ten typ tracku, ktorý si dá grafitti crew do pozadia k videu, kde bombia metro, alebo skejťáci ako podmaz do tých HC videí, kde trashujú na doskách 25 metrové schody."