Elon Musk zamestnal Slováka, aby v Tesle šéfoval vývoju autopilota. Andrej Karpathy je odborník na umelú inteligenciu

Moderná automobilka Tesla v uplynulých dňoch rozšírila svoje rady o novú posilu s naozaj bohatými skúsenosťami. A nielen tak hocijakú, pretože tentokrát je reč o niekom, kto sa narodil na Slovensku. Andrej Karpathy sa v 15 rokoch spolu so svojou rodinou presťahoval do Kanady a neskôr začal objavovať čaro fenoménu dnešnej doby - umelej inteligencie.

Andrej je dnes šéf divízie, ktorá má na starosti vývoj autonómneho riadenia pre technologický pokročilé elektromobily zo Spojených štátov amerických. V životopise má uvedené aj to, že študoval na prestížnej Stanford Univerzity, kde získal titul PhD z oblasti počítačovej vízie, ktorá predstavuje základný pilier každého jedného autonómneho systému.

"Karpathy bude na jeho novej pozícii riaditeľa AI a vízie autopilota priamo pod Muskom, zároveň však bude úzko spolupracovať s Jimom Kellerom, ktorý predtým viedol divíziu Tesly so zameraním na hardvér autopilota a teraz dohliada na hardvér aj softvér pre automatizované jazdiace asistenčné funkcie výrobcu automobilov," píše web TechCrunch.

