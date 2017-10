Kamil Aujesky, jeden z najznámejších slovenských online marketérov: Serie ma každý rasista a homofób a ďalší obmedzovači slobody (Rozhovor)

Potetovaný chlapec, ktorý sa vďaka brigáde vypracoval až na človeka, ktorý v mnohých oblastiach marketingu ľuďom radí a učí ich. Reč je o Kamilovi Aujeskom, pre ktorého jeden challenge nikdy nie je dosť. O všetkom, čo robí, čo nerobí, a ako sa snaží pomôcť spoločnosti využitím svojho vplyvu, hovorí s jeho typickým postojom. Pred nedávnom sa mu podarilo už druhý rok po sebe uspieť v ankete Bloger roka, a tak je jeho influence nepopierateľný.

Online marketingu sa venuješ už 8 rokov. Ako to u teba začalo?

Začalo to brigádou vo firme, ktorá mala portál Obedovat.sk a Relaxovat.sk - nahadzoval som tam každý víkend menučka do systému. Neskôr som začal predávať online služby týchto portálov a potom som začal riešiť aj nejaké PPC kampane popri tom, kedže to bolo tiež online. Neskôr v tejto firme vznikla ZlavaDna.sk - v ktorej som bol ako Marketingový manažér hneď na začiatku - asi v 22 rokoch. Potom som z tejto firmy odišiel s tým, že som sa chcel venovať iba svojej značke Fellows, ktorá tiež fungovala 90 % na online predajoch, ale po roku, ako som sa venoval iba značke, som sa vrátil naspäť k marketingu. Teraz som fulltime zamestnaný ako online marketér a do toho mám svoju firmu a nejaké projekty, ktoré sú tiež marketingovo a online zamerané. Čiže tak prirodzene sa to vyvinulo.. z brigádky :)

Momentálne sa ti opäť podarilo zvíťaziť v ankete bloger roka. Čo je tvoje tajomstvo na úspech? Prečo bloguješ?

Áno, áno. Druhý rok po sebe som vyhral v kategórii IT inovácie a biznis. Ja som počas roka spustil viaceré projekty - ako napríklad Marketing Backstage, čo je video show zameraná na marketing a je naozaj veľmi pekne exekučne spravená vďaka Jakubovi Barbuščákovi, ktorý dorába do každého dielu animácie.

Ďalej som začal každý mesiac organizovať taký eventík, že Digitálny Štvrtok vždy na inú tému z online marketingu a okrem toho každý mesiac napíšem 3 - 5 blogov, ktoré sa snažím, aby mali pridanú hodnotu a nebol to iba nejaký nejaký blog o tom, ako som sa ráno zobudil a som nasratý na celý svet. Čiže nemyslím si, že som to vyhral iba kvôli blogu, ale celkovo kvoli aktivitám, ktoré robím, a ktorých je pomerne dosť. Blogovať som začal, aby som si vytvoril systém a pravidelne sa do niečoho dokopával. Zároveň viem, že za tie roky, čo robím online, tak som nabral dosť informácií, o ktoré sa môžem podeliť ďalej. A nie je nič lepšie, ako vzdelávať trh a zväčšovať si tak počet potenciálnych klientov, ktorí si zaplatia za moje služby.

Pri ďakovnej reči na odovzdávaní tohto ocenenia si vyzýval ľudí k tomu, aby viac spolupracovali na projektoch búrajúcich bariéry. Čo podľa teba spôsobuje rozmnožovanie homofóbnych indivíduí v dnešnej spoločnosti?

Ja neviem. Nie som odborník na túto tému a teda poviem čisto svoj subjektívny názor. Ľudia sa boja niečoho, čo vlastne ani nevedia, čo je. Médiá sa potrebujú priživovať na utečencoch, lebo je to téma, ktorá je "sexi", a ktorá im generuje predajnosť, čítanosť, sledovanosť. Potom sem príde partička debilov, dajú si zelené mikiny a začnú tu hulákať jednoduché a primitívne heslá, ktoré každý pochopí. A tým, že ich pochopí naozaj každý, tak si ľudia začínajú myslieť, že to sú tí správni, ktorí to tu celé vyriešia. Lenže to je úplná blbosť. Lebo tí primitívni ľudia, ktorí hlásajú svoje názory na pochodoch a strašne sa bijú do hrude, ako to tu celé vyriešia, už ukázali, že vlastne nič vyriešiť nevedia a robia iba populistické aktivity, aby získali viac percent, viac peňazí, aby si mohli viac uliať do svojich vačkov.

Super video som videl od Petra Ludwiga, ktoré hovorí o tzv. Dunning-Krugerovom efekte. V skratke, je to o tom, že keď niekto niečomu nerozumie, tak prakticky nepochopí, že tomu naozaj nerozumie, až do momentu, kedy sa vzdelá a spätne si uvedomí, že to nechápal. No a to je presne o dnešných internetových premudrelých odborníkoch na utečenecov, na homosexuálov, rómov a podobne. Nevzdelaný človek bude stále tvrdiť, že sú chorí, že sú rómovia iba v osadách a poberajú iba dávky a môžeš týmto ľudom ukázať akýkoľvek argument a oni ho nepochopia. Trošku som asi odbočil, ale chápeš. Nie som odborník na túto tému. Serie ma každý rasista a homofób a akýkoľvek iný obmedzovač slobody a nechápem, ako môže niekoho stále baviť riešiť niekoho iného. To musia byť veľmi nudné životy :)

“Nájdite mi robotu, dám vám polovicu výplaty..” Vedel by si čitateľom priblížiť ideu tohto menšieho “virálu”, ktorý ťa preslávil ako “potetovaného chlapca”?

Keď som po roku venovania sa svojej značke Fellows zistil, že sa chcem vrátiť do marketingu, natočil som u kamoša v garáži video, ktoré bolo v podstate o tom, že kto mi nájde robotu, tomu dám polovicu svojej prvej výplaty. To by bolo úplne v pohode, ale ja som naschvál ešte v tom videu spomenul, že "povráva sa na Slovensku, že potetovaní ľudia si nevedia nájsť normálnu robotu", čím som vlastne chcel vyvolať trošku diskusiu o tom, že či je to pravda alebo nie. Môj názor je, že robotu si nájde ktokoľvek, kto chce a niečo pre to spraví. No a toto video malo za 2 dni cca 15 000 views, čo na to, že to bolo pred 5 rokmi, bolo super a do týždňa mi prišlo 30 pracovných ponúk, z ktorých som si mohol vyberať. Samozrejme, bola aj vlna hejtu, že "dement sa dá najskor pokerovať a potom žobre o robotu.. chudák" a podobne. Inak je sranda, že podľa mňa toto vnímanie sa dosť zmenilo za posledné roky. Ešte keď som organizoval jednu výstavu 7 rokov dozadu, ktorá bola zameraná na tetovanie, tak to bolo celkom ešte riešené, že pokerovaní ľudia sú asociáli a podobne. Dnes už je to celkom inak, spolupracujem na jednom projekte pre jeden online magazín, ktorý je o búraní predsudkov a ja som tam ako pokerovaný človek a mám najmenej hejtu. Lesbička a transgender človek to schytávajú najviac. Možno časom sa dopracujeme aj do štádia, že aj týchto ľudí budú ostatní normálne rešpektovať.



Kedy si si dal prvé tetovanie a koľko ich máš teraz?

V osemnástich, lebo sme to vybártrovali za online priestor. Teraz. Hmm, neviem. Dve, tri? Neviem. Veľa ľudí mi dáva túto otázku a mama mi už minule povedala, že ich musím spočítať. Ale asi 30 možno? Veľa ruky, hruď - rebrá trochu, nohy trochu, chrbát teraz robíme. Tak postupne :).



V čom si sa podľa teba najviac odvtedy posunul?

Odkedy? Od hľadania si práce? V online marketingu a v tom, že konečne dokážem odovzdať daňové priznanie načas a zaplatiť aj dane. Haha. A konečne mám normálne zložku, kde si ukladám faktúry a robím normálne, že poctivo to účtovníctvo. To je môj top progress za posledné roky.



Práca v online je dream job pre mnohých mladých, keďže sa v nej s najväčšou pravdepodobnosťou šikovní ľudia dokážu vyhnúť stereotypu. Máš nejaký zábavný zážitok?

Mám. Vieš, aký je rozdiel medzi somárom a oslom? ..... Hmmmm. Somár je zviera, Oslo je mesto. Hah. Neviem, zážitkov je veľa, keď som došiel prvý deň do práce do VISIBILITY, tak som bol po totálnej párty - do 5 do rána sme žúrovali. To je odstupom času je vtipné, vtedy som sa skoro nedožil obeda.

Na akých projektoch momentálne pracuješ, dajú sa zrátať na jednej ruke? Zvládaš time management bez problémov?

Tak time management je hlavne o tom, že sa pravidelne do niečoho dokopávaš a máš ako taký systém. Myslím, si, že to zvládam - aj keď tebe odpisujem na tieto otázky asi po 2 týždňoch, ako si ich poslal (smiech). Aktuálne som fulltime zamestnaný + mám takých 5 dlhodobejších projektov, ktorým sa venujem a ešte jeden k tomu asi pribudne teraz. Okrem toho mám frajerku, ktorej sa stíham venovať a všetko je super.

Ako vyzerá tvoj pracovný deň?

Normálka, ráno vstanem pred 8, idem do práce, mám nejaké meetingy a častokrát končím okolo 8-9 večer so stretnutiami a potom ešte niečo popracujem. Víkendy niekedy pracujem celé, niekedy vôbec.



Máš nejaké zásady, ktoré keď urobíš/neurobíš, nemôžeš fungovať?

Nie, toto vôbec. Ja som človek, ktorý nemá moc rád stereotypy a musím sa dokopávať do stereotypnej roboty. Tým pádom nemám ani nejaké rituály, ktoré by som pravidelne opakoval a bol spokojný.

Okrem iného si aj jedným z certifikovaných Google trénerov. Ako sa ti podarilo dostať sa na takúto pozíciu?

Google pravidelne každý rok vyhlasuje pozície na Google Partners Trainers. Aktuálne nás je 12 pre Slovensko a v podstate stačilo, že som mal nejaké certifkáty od Google, že mám skúsenosti s prednášaním o marketingu, že som natočil videjko, ktoré som poslal ako prihlášku a asi aj to, že už predtým som väčšinu trénerov poznal. Ja mám na starosti Digitálnu Garáž, čo je super projekt od Google, ktorý vzdeláva ľudí v online od úplných základov. Odporúčam každému uplne.

Čo to zahŕňa?

Chodím na konferencie a rozprávam o marketingu. A Google nás vzdeláva, aby sme boli super top šikovní ľudia. Chápeš.

Máš vlastnú videoshow, kde si pozývaš najprestížnejších ľudí z reklamnej branže. Kde vidíš tento projekt o rok?

No, že budeme častejšie dávať von diely, že budeme robiť pravidelné lajfká, že tam bude viac moderátorov a že to nebudem musiet celé finančne ťahať (smiech).

Koľko ti asi trvá spracovať jeden diel?

Točenie - 2 hodiny, postprodukcia čistého času cca 8 hodín - tým, že to robí Jakubščák a je fulltime zamestnaný v Pixel Federation, tak to trvá pár dní, kým sa k tomu dostane. Ale on je skiller a dáva to.



Čo je podľa teba dôležité pre každého, kto by chcel pracovať na podobnej pozícii ako ty? Kde by mal začať so vzdelávaním?

Na internete je milión možností, ako sa vzdelávať v online marketingu. Minimálne ja na blogu robím každý rok článok, kde updatujem "Vzdelávanie" a je tam asi 30 zdrojov. Takže trošku pogoogliť a hlavne vyhýbať sa Rakeťákom a podobným pseudomarketérom.



Ktoré kampane boli pre teba za poslednú dobu naozaj že “top”?

To je ťažká otázka, že top.. Ale tak baví ma: Squatty Potty. Úplne ma dostalo Evan pre Sandy Hook Promise.

Akým smerom myslíš, že sa bude uberať reklama v online svete? V poslednej dobe si všímam, že ľudí influenceri v každej reklame prestávajú baviť.

Influenceri sú dobrá vec, len ich nemôžeš dosádzať do pre nich neprirodzených polôh. Online sa bude viac personalizovať. Viac sa tlačí na content a native content, lebo ľudí stále menej baví reklama. Ale samozrejme, že keď reklamu spravíš dobre a v správnom čase, tak ich baviť bude vždy, ako napríklad Nike, ktorý dal reklamu von pár minút po tom, ako Cleveland vyhral NBA a písal o tom celý svet. To bolo super a môžeš si to dovoliť iba v online, lebo do TV ti ten spot buď nasadia alebo nie a musíš to riešiť mesiace dopredu.

Čo považuješ za svoj najväčší úspech?

Nemám najväčší úspech. Pravidelne si vyhodnocujem veci a teším sa z nich, ale nemám niečo, na čo by som bol nejako extra naviazaný a považoval to za svoj top úspech.



A neúspech?

Ani tu nemám niečo, čo považujem za úplný prúser. Veď stále sa dejú veci, raz dobre, raz zle a inak to asi nikdy nebude no. Nejako sa s tým naučiť žiť treba.



Máš nejaké konkrétne plány, ktoré by si chcel do konca roka zrealizovať?

Spustiť projekty, ktoré sú v realizácii, ale ešte sa len dokončujú. Uvidíme, ako to pôjde, každopádne všetkému tomu verím. A ísť na mesiac niekam do tepla by som chcel stihnúť v decembri. Tak to sa mi snáď podarí.



Na záver by si mohol skúsiť vymenovať ľudí, ktorí ťa najviac ovplyvnili a posunuli tým správnym smerom.

Šak ale ja sa posúvam.. :)) Neviem, toto tiež nemám nejako definované. Nečítal som životopis "Stíva Džobsa" a neulietavam si na Elonovi Muskovi, že chce lietať na Mars. Proste normálne každý deň ma niekto nejako nasmeruje a ide sa.

Keď ťa téma online marketingu zaujíma, čekni Kamilov blog. :)