S dirigentom Marekom Prášilom o živote plnom hudby, náročnej profesii, ale aj záchrane ľudských životov (Rozhovor)

S klarinetem jsem začal přibližně v 10 letech, v 15 jsem jej začal studovat profesionálně na konzervatoři. Studium trvá 6 let, pak ještě 5 let vysoká škola. Takže celkově nějakých 16 let studia, denního kontaktu s tímto nástrojem. Studium na konzervatoři by se dalo nejjednodušeji rozdělit v podstatě na tři části – tou první jsou obecné předměty jako na každé jiné škole (čeština, cizí jazyk, tělocvik a další), druhá část jsou odborné umělecké a pedagogické předměty (dějiny hudby, harmonie, intonace, kontrapunkt, dějiny umění, pedagogika, didaktika) a třetí část je samotné studium nástroje a s ním související předměty, tedy hlavní obor (v mém případě klarinet), a k tomu komorní hra, hra v orchestru, studium orchestrálních partů a další. Když k tomu člověk přidá několik hodin cvičení na nástroj denně, zjistí, že je to škola dosti časově náročná. Často jsme přicházeli v 7 ráno a ze školy odcházeli s výjimkou pauzy na oběd v 8 večer.