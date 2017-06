Volkswagen vzdoruje downsizingu. Nové Polo GTI dostalo až 2-litrové TSI s výkonom 200 koní

Predstavovať si Volkswagen Polo nemá absolútne význam, veď ide o celosvetovo jedno z najúspešnejších vozidiel nielen vo svojej triede. Vyše 14 miliónov predaných kusov hovorí za všetko, tento rok však prišiel správny čas na to, aby sme spoznali novú, v poradí už šiestu generáciu. Stalo sa tak na uplynulej prezentácii v Berlíne, kde sme prvýkrát uvideli najnovšie Polo v plnej kráse a za prítomnosti všetkých detailov. Samotný dizajn nie je veľkým prekvapením, na šom sme si ostatne už zo strany značky Volkswagen zvykli, šieste pokračovanie sa však rozhodne podarilo. Zástupca triedy malých vozidiel z Wolfsburg vystupuje podstatne modernejším a dospelejším dojmom. Zaujímavo je pritom navrhnutá predná časť, kde nájdeme vskutku netradične tvarované svetlomety s akousi vlnou denných LED svetiel. V ponuke pritom nechýbajú dokonca full-LED svetlá, a to na oboch koncov vozidla. Istým prekvapením je skutočnosť, že po novom už bude Polo k dispozícii výhradne v 5-dverovej karosérií, inými slovami, 3-dverový variant už z ponuky vypadol. Prekvapením nie je, že nová generácia oproti svojmu predchodcovi narástla vo všetkých smeroch, vďaka čomu poskytuje viac miesta vodičovi a spolujazdcom, ako aj výrazne väčší základný objem batožinového priestoru - z 280 na 349 litrov.

Jedna z najočakávanejších noviniek roka zaujme prítomnou plejádou asistenčných a bezpečnostných systémov, na čele s viacerými modernými vychytávkami. Už prvý pohľad do interiéru naznačuje, že pôjde o technologicky veľmi vyspelé vozidlo v danej triede. Úplne nanovo vytvarovaná palubná doska v štýlovom podaní prináša za príplatok aj digitálny, až 12,3" Active Info Display, a to dokonca druhej generácie. Polo tak disponuje nielen jedinečnými budíkmi v triede, ale aj novým vyhotovením s podstatne futuristickejším dizajnom. Okrem toho, Polo dostalo aj najnovšiu generáciu systémov infotainmentu s displejmi od 6,5″ až do 8″, pričom po vzore faceliftovaného Golfa ide o dotykové obrazovky s čírou sklenenou povrchovou úpravou. Nepochybne, nakoľko sa bavíme o zástupcovi malých áut, nemôže chýbať pestrá paleta prvkov individualizácie - 14 odtieňov laku, 12 typov diskom kolies od 14″ až 18″ viacero farebných obkladov prístrojového panelu a 11 rozličných poťahov sedadiel.

Pokiaľ ide o asistenčné systémy, aj Polo už dostalo adaptívny radarový tempomat ACC (až do rýchlosti 210 km/h), asistenčný systém pre bezpečnú zmenu jazdného pruhu Blind Spot Detection s asistentom pre vyparkovanie, ale aj parkovací automat Park Assist. Samozrejme, opäť sme je možné siahnuť po adaptívnych tlmičoch, v ponuke bude ďalej aj bezkľúčove odomykanie a štartovanie Keyless Access, 2-zónová automatická klimatizácia Air Care Climatronic so senzorom vlhkosti, senzorom slnečného žiarenia a filtrom proti alergénom, priehradka na bezdrôtové nabíjanie smartfónov či jedno z najväčších panoramatických strešných okien v triede. Vo výsledku tak Polo bude jedným technologicky najvyšperkovanejších malých automobilov na trhu, keďže v jeho útrobách nájdeme systémy, ktoré sme doposiaľ poznali len z vyšších tried.

Pod kapotou sa objaví skutočne široká škála pohonných agregátov, vo všetkých prípadoch ide pritom o motory spĺňajúce emisnú normu Euro 6). Najprv budú k dispozícii benzínové trojvalce s výkonmi od 55 kW / 75 koní do 85 kW / 115 koní, čiže agregát 1.0 TSI. Neskôr sa ukáže úplne nový agregát 1.5 TSI s výkonom 110 kW / 150 koní. Naftová ponuka ráta s dvojicou verzií - 1.6 TDI s výkonmi 59 kW / 80 k a 70 kW / 95 koní, ktoré sú vybavené katalyzátorom SCR. Štandardom je pritom systém štart-stop a rekuperácia energie pri brzdení. Na výber bude 6-stupňová manuálna prevodovka, alebo dokonca až 7-stupňový automat DSG. Väčšínová pozornosť sa však sústredí do vrcholnej verzie, ktorú spoznávame spolu s tými klasickými. Ostré GTI-čko totiž na pomery dnešnej doby prešlo paradoxne upsizingom, keďže o pohon prednej nápravy sa bude starať motor 2.0 TSI, a to s výkonom až 147 kW / 200 koní. Volkswagen tak dokazuje, že skutočne sa začína odkláňať od downsizingu, aj keď je pravda, že za výmenou predošlej 1,8-čky pravdepodobne stoja emisné normy - dvojliter totiž prešiel viacerými úpravami a je značne efektívnejší ako predošlých motor.

