Od črievok až ku klasickému kondómu. Ako vznikala verná pomôcka mužov a kto za ňou stojí?

Rozmnožovanie je prirodzené pre každého živého tvora na Zemi, nakoľko je potrebné zachovávať druh. Ľudí je na svete už čosi vyše 7 000 000 000 a ako býva zvykom, nie každý súloží len z dôvodu splodiť potomka. Veď všetci vieme, ako to chodí. Nikoho nepoteší, keď zistí, že sa (neplánovane) stane otcom/matkou. Aby sa predchádzalo podobným nepríjemným situáciám, k dispozícii je pre každého veľmi užitočná vecička. Kondóm, alebo ak chcete prezervatív, pomohol obrovským množstvám párov po všetkých kútoch zemegule a najbližšie roky bude svoju primárnu úlohu určite plniť. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako vznikol a kto ho vôbec vytvoril?

Jeho príbeh začal... no, je ťažké určiť presný dátum. Prečo? No z dôvodu, že ľudia v dávnejších dobách používali rôznorodé veci, ktoré mali plniť úlohu dnešných "klasických" kondómov. Išlo o rybie črievka, krokodílie výkaly a ďalšie pochutiny, o ktorých sa dočítaš tu. Išlo o akúsi neznámu až do 16. storočia, kedy sa doktori začali zaoberať touto problematikou podrobnejšie. Pozorovali, skúmali a následne tvrdili, že ich pacienti používajú prezervatívy najmä ako prevenciu voči rôznorodým chorobám. Prvou známou osobou, čo bližšie popísala a charakterizovala kondóm, bol Talian Gabriele Falloppio. Chcel s ním bojovať voči šíreniu syfilisu. Dôkladným experimentom sa mu podrobilo vyše 1 000 mužov, z ktorých ani jeden spomenutú chorobu nedostal, a tak urobil menšiu osvetu. Aj napriek menšiemu pokroku sa aj nasledujúce storočia s obľubou stále využívali zvieracie črevá a ďalšie čudesné predmety.

Nie všetci ich mali v láske. Mnohí muži sa pred nimi často štítili, a preto dostával kadejaké prirovnania od výmyslu sveta. Napríklad sám Casanova na margo používania prezervatívu zo seba vypotil: "Nebudem používať na sebe kožu mŕtvoly, aby som si dokázal, že som nažive." Svetoznámy Shakespeare ho nazval ako Venušinu rukavičku.

Neskôr, v polovici 19. storočia, sa na trhu objavili prvé gumové kondómy, ktoré v danom období "pokrývali" len žaluď penisu. Ľudia sa taktiež sťažovali, že sú príliš hrubé. Aj napriek tomu išlo o pokrok. Až v roku 1869 sa začali vyrábať dlhšie kúsky. Bohužiaľ, boli pomerne drahé a pre väčšinu spoločnosti ťažšie dostupné. 1873 bolo ľuďom v Spojených štátoch amerických dokonca zakázané si posielať kondómy či sexuálne hračky poštou.

Do celého príbehu sa v 1883 zapojil človek s menom Julius Schmid. Práve on vtedy založil dvoch predchodcov dnešného Durexu - (orig.) Sheik condom a Ramses condom. Bez výraznejšej konkurencie mu rýchlo stúpali zisky, až pokiaľ sa na trhu (1916) neobjavil Merle Leland Youngs, zakladateľ značky Trojan. Postupom rokov začali prezervatívy naberať na vážnosti, keď ich začali akceptovať aj lekári a doktori. Následne sa využila latexová guma a ďalší pokrok bol na svete.

Počas druhej svetovej vojny sa výroba kondómov vo svete pohybovala v pomere 3 milióny kusov za deň. Zároveň klesla aj ich cena a automaticky sa zvýšila dostupnosť. Neskôr dochádzalo už len k rôznym výmyslom, ako napríklad farebné prezervatívy. Tie vznikli v Japonsku. A následne sa s jeho vývojom dostalo ľudstvo až do dnešnej podoby.

Na záver zopár faktov. Každoročne sa predá viac ako 5 miliárd kusov kondómov. Až 60% študentov sa v anketách priznalo, že aspoň raz ho použili. Denne sa ich použije v priemere 14 000 000 kusov. A čo vy? Taktiež prispievate do štatistík?