Škôlka, kde sa deti učia píliť drevo, váľajú sa v blate a snažia sa porozumieť prírode. Žiadne moderné technológie by si tam nenašiel

Dnešné malé deti strácajú kontakt so skutočnou realitou a už odmalička sú zvyknuté na neustály prístup k moderným technológiám, ktorými im rodičia nahrádzajú klasické hračky a pobyt na čerstvom vzduchu. Britská škôlka, respektíve centrum dennej starostlivosti pre deti Elves and Fairies Woodland Nursery, nachádzajúca sa v grófstve Dorset, preto už v roku 2007 pochopila, že deti potrebujú budovať svoj vzťah k prírode, a tak by si tam ťažko hľadal smartfóny, počítače, herné konzoly či dokonca tečúcu vodu. Deti si tam rodičia môžu odložiť a zároveň vedia, že ich miestni učitelia naučia to, ako sa k prírode správne správať, vedieť v nej prežiť a ešte ju aj využiť vo svoj prospech.

Deti sú na čerstvom vzduchu prakticky celý deň a škôlka sa riadi heslom, že neexistuje zlé počasie, ale iba zlé oblečenie, a preto či prší, alebo svieti slnko, deti sa bláznia a lezú po stromoch. Okrem toho sa učia aj základné návyky, aby boli schopné prežiť v prírode a v ich rukách sa často ocitajú aj nástroje ako pílky či kladivá. Na výučbu matematiky si často nazbierajú paličky, aby ich mohli počítať a dokonca si pestujú aj vlastné bylinky, pretože z nich pečú svoj chlieb. Možno na na prvé počutie znie trochu prehnane, lenže správa od britskej vzdelávacej inšpekcie (Ofsted) ukázala, že deti v škôlke vykazujú výnimočné sebavedomie a ešte aj vysokú mieru nezávislosti, čo je v takom nízkom veku celkom nezvyčajné. Prírodná škôlka preto získala mimoriadne dobré hodnotenie, ktoré by jej mohli závidieť aj oveľa prestížnejšie zariadenia a my by sme jej určite šancu s radosťou dali tiež.