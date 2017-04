10 Sloveniek, ktoré zrejú ako víno a stáli by za hriech aj napriek vyššiemu veku

Slovensko je správnym miestom pre život aj vďaka skutočnosti, že v ňom žijú najkrajšie ženy na celom svete, s čím bude súhlasiť snáď každý muž. Nádherné zástupkyňe nežnejšieho pohlavia nájdeme aj medzi známymi speváčkam či moderátorkami, a preto sme sa rozhodli pripraviť si pre vás výber tých najkrajších. Tentokrát však bude hlavným kritériom vek, keďže by sme radi pozornosť upriamili práve na ženy v najlepších rokoch, ktoré sú dennodenne dôkazom toho, že zrejú do krásy ako víno. Na úvod ešte pripomeniem, že nejde o výber jednotlivca, ale celej redakcie a zároveň sme mali tak trochu obmedzené možnosti, keďže nie všetky krásky, ktoré sme pôvodne chceli do výberu zaradiť, majú aj svoje sociálne siete, odkiaľ by sme mohli čerpať snímky. Našťastie je ich aj napriek tomu dosť a vy sa teraz môžete kochať ich prednosťami. Poďme teda na to.

Dara Rolins

Jedna z najznámejších speváčok na Slovensku oslávi v závere aktuálneho roka už štyridsiate piate narodineny, no aj napriek tomu sa môže pýšiť výzorom, ktorý jej závidí aj mnoho mladších kolegýň. Darinka sa udržuje vo forme stravou aj cvičením, čo môžeme sledovať na jej sociálnych sieťach a okrem toho pravidelne hráva množstvo koncertov, súčasťou ktorých je aj náročná tanečná choreografia, čo tiež očividne prináša ovocie. Dara Rolins je už zopár rokov aj šťastnou mamičkou, no na jej vyšportovanom tele to žiadne známky nezanechalo, čo dokazujú aj snímky, ktorými pravidelne zásobuje svojich fanúšikov prostredníctvom instagramu.

Dobre ranko ludia,svet,zivot:) photo&hair by Lola Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi), Apr 9, 2017 o 9:13 PDT

Pre velky uspech este jedno foto zo vcerajsej Chart show:) Strasne ma potesili vsetky vase pozitivne reakcie a teda slubujem, ze sa tak pekne obleciem a ucesem castejsie:))... Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi), Apr 6, 2017 o 1:23 PDT

Dokazny material ze podpatky patria TIEZ do mojho repertoaru:) To to slnko☀vyvolalo potrebu konecne vystrcit prsty z ponoziek a dopriat im trochu jarnej nalady @premiumfashionbrands #beltissimo #flowerShoes #pfbfashion Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi), Mar 28, 2017 o 10:35 PDT

Andrea Verešová

Ďalšou kráskou na zozname je Andrea Verešová, ktorá už má síce dve deti, no aj napriek tomu vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Bývala svetová topmodelka získala v roku 1999 zároveň titul najkrajšej Slovenky v súťaži Miss a následne pracovala pre známu modelingovú agentúru, kde si mala možnosť vyskúšať všetko, čo k tejto práci patrí. Jej prenikavý pohľad a stále dokonalé telo očaria každého muža, no Andrea je šťastne vydatá, a tak sa môžeme aspoň vďaka instagramovému profilu kochať jej krásou.

Vera Wisterová

Táto obľúbená tvár z televíznych obrazoviek, ktorá moderovala množstvo známych relácií už síce má aj dvoch synov, no stále vyzerá minimálne tak dobre, ako si ju pamätáme napríklad zo známej Karavan šou, kde pôsobila spolu s Ivanom Táslerom. Ryšavú krásku už síce vídame na verejnosti o čosi menej, no v tomto zozname pochopiteľne nemohla chýbať. A kto by to bol vôbec povedal, že má Vera Wisterová už štyridsať rokov.

Checkuj tie záclony s logom!!!! #alenka #schultzie Príspevok, ktorý zdieľa Vera Wisterova (@verawister), Dec 20, 2016 o 4:19 PST

This one is for my one and only @sonakubenikova! As promised I took a selfie, but i suck at it. But she did the makeup and she's #beyondawesome Príspevok, ktorý zdieľa Vera Wisterova (@verawister), Jún 9, 2016 o 9:37 PDT

New hair day! #hair #bob #redhead #redhotchilipeppers Príspevok, ktorý zdieľa Vera Wisterova (@verawister), Jan 6, 2016 o 12:34 PST

Erika Judínyová

Snáď ste si nemysleli, že by sme mohli zabudúť na Eriku, ktorá je už dlhé roky hlavnou tvárou relácie Smotánka, v rámci ktorej mapuje všetko viac aj menej zaujímavé, čo sa na slovenskej celebritnej scéne udeje. Stále krásna moderátorka vyvolávala množstvo diskusií hlavne svojím poprsím, keďže ju mnohí podozrievajú, že za túto stále veľmi výraznú prednosť môže práve zákrok profesionála. Sama tieto špekulácie vyvracia, no v konečnom dôsledku je to asi jedno. Erika sa stále môže pýšiť telom ako pred pätnástimi rokmi a určite by stála za hriech.

Lenka Šóošová

Túto štyridsaťročnú krásku, ktorá vyzerá rovnako vynikajúco, môžeš vidieť hlavne v Teleráne, pričom práve ona je snáď najväčším lákadlom, prečo si vôbec televíziu v ranných hodinách zapnúť. Dvojnásobná mamička je aj profesionálnou make-up artistkou, no musíme uznať, že vďaka jej prirodzenosti sa pravdepodobne pri rannom líčení zaobíde aj bez svojich skúseností. Nuž, pevne veríme, že Lenka na televíziu ešte veľmi dlho nezanevire, keďže patrí k tej skupine moderátoriek, na ktoré by sme sa dokázali pozerať donekonečna.

#velkypiatok #niekto #velkyspanok @richardraiman #chraptulin #R Príspevok, ktorý zdieľa Lenka Šóošova (@lenkasoosova), Apr 14, 2017 o 6:43 PDT

Silvia Lakatošová

Hoci na to vôbec nevyzerá, niekdajšia kráľovná krásy a riaditeľka súťaže Miss Universe SR Silvia Lakatošová je už dvojnásobnou mamou. Víťazkou súťaže krásy sa stala v roku 1993, no s čistým svedomím môžeme konštatovať, že by sme jej hlasy bez váhania posielali aj dnes. Šarmantná a vždy dokonale upravená Silvia sa ešte stále pohybuje v kruhu najkrajších žien našej krajiny, čo jej rovnako určite prospieva. Silvia sa o svoje telo stále dôkladne stará cvičením a dáva si pozor na stravu, čo je v konečnom dôsledku vidieť aj na fotografiách.

Adriana Karembeu

Pravdepodobne vám o niečo viac bude hovoriť jej rodné priezvisko Sklenaříková. Slovenská supermodelka bola dlho známa ako blodnýnka s najdlhšími nohami a prenikavým pohľadom, čo sa stále nezmenilo. Aj keď už ma cez štyridsať rokov, stále si udžiava dokonalý výzor, za ktorý by sa nehanbili ani jej mladšie kolegyne. Momentále však už žije s manželom v Monaku, a tak by nebolo úplne jednoduché ju stretnúť. Na svoj Twitter však prisieva pravidelne, čo samozrejme hodnotíme veľmi kladne.

Stop à la lumière bleue de nos écrans ! Grâce à mon opticien Atol, je protège mes yeux de ses effets nocifs!https://t.co/bNljKXBtAO pic.twitter.com/rzl05r1fhh — Adriana Karembeu (@AdrianaKarembeu) 15. března 2017

Un champagne d’une grande finesse et d’une belle élégance https://t.co/emITLuLsbt pic.twitter.com/q19VkJR4rv — Adriana Karembeu (@AdrianaKarembeu) 19. prosince 2016

Karin Haydu

Vyštudovaná herečka Karin Haydu stále patrila k ženám, ktoré vábili pohľady pánov atraktívnym dekoltom, no zároveň ju môžeme označiť aj za jednu z najkrajších moderátoriek. Tmavovláska oslávila v tomto roku už štyridsiate narodeniny, no tento vek by jej tipol len málokto. Na jej príťažlivosti pridáva aj skutočnosť, že je už aj mamičkou a má krásnu dcérku Vanessu. Ostáva nám len dúfať, že nás bude ešte dlho tešiť spoza kamier na televíznych obrazovkách.

#woman & #jewelry Príspevok, ktorý zdieľa Karin Haydu official (@karinhaydu), Mar 25, 2017 o 2:21 PDT

Alena Pallová

Ešte v roku 1999 zahviezdila Alena v súťaži Miss Slovenskej republiky, kde sa stala treťou najkrajšou Slovenkou. Následne pracovala ako modelka na prestížnych mólach v Paríži či Miláne a tajomstvom tiež nie je, že do dnes sa venuje aj navrhovaniu svojich šiat, ktoré však prezentuje výhradne sama na sebe. Pôvodne chcela pri tomto odvetví aj ostať, no osud to zariadil inak a dnes je z nej prestížna estetická dermatologička, ktorá sa stará o výzor mnohých známych tvárí. Pani doktorka je už aj štastnou mamičkou, čo by ste na ňu pravdepodobne netipovali.

S tymito chlapcami... Príspevok, ktorý zdieľa Dr. Pallova Alena (@alenapallova), Apr 2, 2017 o 10:47 PDT

Styling @andrejkusalik makeup a vlasy @patriksusivesely❤❤ Príspevok, ktorý zdieľa Dr. Pallova Alena (@alenapallova), Apr 10, 2017 o 10:55 PDT

You can feel this energy inside... Príspevok, ktorý zdieľa Dr. Pallova Alena (@alenapallova), Apr 15, 2017 o 12:24 PDT

Erika Barkolová

Aj keď na to Erika nevyzerá, je už matkou dvoch nádherných a už dospelých dcér, ktoré sú určite po svoje mame. Sympatickú blondýnku si mnohí pamätáme z relácie pre dospelých s názvom Črepiny s hviezdičkou, kde sa venovala "žurnalistike" z tak trochu iného pohľadu. Aj vďaka tomu si vybudovala imidž atraktívnej moderátorky, ktorá je zároveň známa tým, že medzi jej záľuby patrí návšteva fitness centra. Zúčastnila sa aj viacerých súťaží, čo sa v konečnom dôsledku odrazilo aj na jej akutálnom výzore.

Vitaj na Slovensku :) #majkspirit @majkspirit Príspevok, ktorý zdieľa Erika Barkolova (@barkolova), Apr 15, 2017 o 11:57 PDT

❤ Príspevok, ktorý zdieľa Erika Barkolova (@barkolova), Apr 16, 2017 o 10:54 PDT

Pred dvadsiatimi rokmi sa mi narodilo toto neuveritelne stvorenie ❤ Pačita moja, zo srdca Ti prajem hlavne vela zdravia a lasky #happybirthday #20 #love @p4tkabarkol ❤ Príspevok, ktorý zdieľa Erika Barkolova (@barkolova), Jan 8, 2017 o 10:40 PST

Ktorá s týchto krások ťa očarila najviac? zobraziť výsledkyskryť výsledky Dara Rolins Andrea Verešová Vera Wisterová Erika Judínyová Lenka Šóošová Silvia Lakatošová Adriana Karembeu Karin Haydu Alena Pallová Erika Barkolová Dara Rolins 38 hlasov Andrea Verešová 68 hlasov Vera Wisterová 13 hlasov Erika Judínyová 5 hlasov Lenka Šóošová 20 hlasov Silvia Lakatošová 7 hlasov Adriana Karembeu 12 hlasov Karin Haydu 28 hlasov Alena Pallová 4 hlasy Erika Barkolová 10 hlasov