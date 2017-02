Aj tvoj iPhone má právo na opravu. Teda pokiaľ si obyvateľom jedného z týchto štátov

Áno, dobre čítaš. Dnes sa už s klasickými právami ako sú napríklad právo na život, slobodu slova a ďalšími jednoducho ľuďom nezavďačíš, tým pádom v niektorých štátoch USA pribudne aj ďalšie, možno trochu bizarnejšie právo. Týka sa pritom všetkých elektronických zariadení, hoci návrh vyvolala predovšetkým nespokojnosť majiteľov jabĺčkových telefónov, pri ktorých sumy za opravy dosahujú absurdnú výšku.



Pozrime sa teda na situáciu majiteľov iPhonov. Problémom je, že pokiaľ čírou náhodou svoj smartfón poškodíš, nech už ide o prasknutý displej, škrabance na konštrukcii alebo jednoducho hardvérové závady, máš len jedinú možnosť. Svoje jabĺčkové zariadenie musíš zobrať k neautorizovanému opravárovi, ktorý na opravu použije neoriginálne diely. Navyše riskuješ, že prídeš o svoju záruku, pokiaľ sa tvoj iPhone dostane do rúk nešikovného oprávara, ktorý sa riadi hlavne YouTube návodmi. Ver mi, hovorím z vlastnej skúsenosti.



V prípade autorizovaných servisov, tie objednávajú náhradné diely priamo od Apple, opravári používajú manuály s presne špecifikovaným problémom, poskytujú extra support, čo sa technických záležitostí týka a nemusíš sa báť, že by si o svoju záruku prišiel. Spomenuté sa však týka výhradne Macbookov. Na druhú stranu, majitelia iPhonov takúto možnosť nemajú a hoci existuje mnoho servisov a obchodov venujúcich sa čisto opravám iOS zariadení, Apple oficiálne pre tieto zariadenia neposkytuje autorizovaný servis, čo núti opravárov objednávať si lacnejšie a neoriginálne komponenty, na ktorých si potom môžu nabaliť svoje vrecká.



To sa zrejme mnohým ľuďom v štátoch Nebraska, Minnesota, New York, Massachusetts a Kansas nepáčilo a na stoloch predstaviteľov pristál návrh zákona týkajúci sa práva na opravu elektroniky. Inými slovami, Apple by po prijatí tohto zákona v spomínaných štátoch musel predávať svoje originálne komponenty nezávislým opravárom a dokonca aj samotným spotrebiteľom, okrem toho poskytnúť technickú podporu, manuály a ďalšie nástroje. Ďalším dôvodom tohto návrhu sú aj premrštené ceny, ktoré si neautorizovaní opravári účtujú za jednotlivé opravy. Cena za výmenu displeja iPhonu 7 môže v niektorých štátoch USA dosiahnuť hodnotu viac ako 300 dolárov, respektíve takmer polovicu ceny nového zariadenia. To už rozhodne nie je zanedbateľná suma a práve pre takú absurdnú výšku sa mnoho zariadení vyhadzuje, pričom tak pribúda elektronický odpad a ekologický dopad je tak výraznejší. Takže možno sa nenazdáš a tvoja chladnička bude mať o chvíľu právo na opravu.