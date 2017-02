Reinkarnácia či minulé životy. V čom nás táto téma tak fascinuje a prečo je okolo nej toľko otáznikov?

Predstavte si, že dĺžku nášho existovania neurčujeme na základe odžitých rokov, ale na základe odžitých životov. Miesto oslavy narodenín by sme oslavovali každý jeden pohreb, ktorý podľa mnohých teórií nesymbolizuje tragédiu, ale pre naše oči neviditeľný prechod duše, čiže nášho skutočného Ja do nového fyzického tela. Nové telo sa však tentokrát nachádza na úplne odlišnom mieste, vďaka čomu dostaneme príležitosť byť opäť súčasťou školy života a získavaním úplne odlišných skúseností znovu duševne rásť. Či už tomu niekto z vás verí alebo nie, je teraz úplne nepodstatné. Nie, nejdem sa tu hrať na konšpirátora, vedca, motivátora, šamana, kňaza a ani na takého Aštara Šerana. Prostredníctvom týchto slov iba zhrniem všetko podstatné, čo o takzvanej reinkarnácii dnes vieme a čo sa o nej hovorí v neodborných kuloároch. Poriadne sa teda pripútajte, bude to jazda bez akýchkoľvek limitov.

Čo je reinkarnácia?

Pojem reinkarnácia možno doslovne preložiť ako “byť znova z mäsa”, takže jeho podstata spočíva v znovuzrodení nejakej bytosti. Aby však niečo také mohlo fungovať, táto bytosť, respektíve jej súčasť musí byť z pohľadu vyššej perspektívy nesmrteľná. Nebavíme sa tu teda o človeku z mäsa a kostí, ale o akejsi jeho večnej podobe, už spomínanej duši, ktorá sa z určitých dôvodov zúčastňuje všetkých reinkarnačných cyklusov. A to aj napriek tomu, že si každý jeden život budujeme vplyvom nového prostredia rozdielnu osobnosť, rozdielny charakter. Tak nejak znie vysvetlenie reinkarnácie podľa populárnej internetovej encyklopédie.

Hoci o nej veľa nevieme, história teórií súvisiacich s reinkarnáciou podľa všetkého siaha, bez ohľadu na kultúru či náboženstvo, ďaleko do minulosti našej civilizácie. A najzaujímavejšie na tom celom je to, že nepretržitý kolotoč života a jeho sústavne zdokonaľovanie zaujímal ako filozofov z antického Grécka, tak aj moderných Európanov so smartfónmi v rukách. Je to jedna z mala vecí, ktorá nás i po takej dlhej dobe dokáže zakaždým fascinovať, bez ohľadu na vierovyznanie, zamestnanie alebo naše sociálne postavenie. Otázne však zostáva, čo za tým stojí. Nekonečne vyzerajúca tajomnosť reinkarnácie alebo len naša zvedavosť, čo s nami bude po poslednom vydýchnutí?

Ľudia držiaci sa viac pri zemi veria, že počas osudnej chvíle iba zavrieme oči, premietnu sa nám tie najemotívnejšie životné chvíle, uvidíme biely tunel a tam to všetko skončí. Žiadne pokračovanie, svetlo jednoducho zhasne a z ničoho sa opäť stane nič. Títo ľudia veria, že sme iba výsledkom náhodných sledov udalostí. V záujme prežitia máme určité potreby, ako napríklad prijímanie potravy, a tie určujú priebeh našich každodenných životov. Prácou pomáhame civilizácii posúvať sa dopredu, no ako jednotlivec vôbec nič neznamenáme. Pokiaľ nepredávame úspešný hudobný album alebo sa z nás nestane kontroverzný politik, tak si na nás o pár rokov takmer vôbec nikto nespomenie. Príde vám táto teória šialená? Tak tá následujúca bude ešte šialenejšia.

Na dnes už nesmierne rozsiahlom internete existujú aj také miesta, kde si prečítate diametrálne odlišný príbeh. Každý jeden z nás vraj predstavuje nekonečnú energiu (duša - život - vedomie), takže ak by sme sa mali držať “zákona zachovania energie”, tak po smrti iba dočasne zmeníme našu podobu a onedlho sa prostredníctvom pôrodu vrátime do iného ľudského tela, kde si vybudujeme vzťahy s novými ľuďmi, čo automaticky znamená zažitie rozdielnych životných udalostí. A keďže práve tie tvoria podstatu celého príbehu, tak iný bude pochopiteľne aj ten. Tu to ale ani zďaleka nekončí, práve naopak.

Ľudia, s ktorými dotyčný príde do styku sú fyzicky iní, no s drvivou väčšinou sa už minimálne raz stretol v predchádzajúcich životoch a s najväčšou pravdepodobnosťou ho s nimi spája takzvané karmické puto. Či je pozitívne alebo negatívne, záleží už iba od vzťahu, aký si tieto dve bytosti počas krátkeho pobytu v ľudskom tele vytvorili. Býva vraj zvykom, že zlá matka dostane v ďalšom živote za otca týraného syna z toho súčasného, ktorý jej môže pri vhodnej príležitosti buď odpustiť alebo všetko vrátiť aj s prirážkou, hoci si vôbec neuvedomí, že už spolu niečo mali. Odpustením by prerušil karmické puto a v budúcich životoch sa tak nemusia vôbec stretnúť.

Karmický vzťah alebo jednoduchšie povedané karma je ďalšou zaujímavou teóriou, ktorá, ako je vidieť vyššie, veľmi blízko súvisí s uvedenou teóriou o reinkarnácii. V skratke sa dá povedať, že má obrovský vplyv na podmienky, do ktorých sa opätovne narodíme. Zlého človeka postihne v novom živote veľká tragédia a dobrého zase šťastie, napríklad obrovská výhra v lotérii. Obe teórie sa vzájomne dopĺňajú a spoločne tak vytvárajú akýsi nástroj na pomalé, ale efektívne zdokonaľovanie našich duší. Prečo si ale potom po každom narodení, teda až na pár ojedinelých výnimiek, nič nepamätáme?

Reinkarnačný cyklus

Celý proces znovuzrodenia možno vyzerá komplikovane, vôbec však nejde o nič komplikované. Jeden cyklus reinkarnácie, v Hinduizme prezývaný ako samsára, pozostáva z viacerých vzájomne prepojených malých častí, inými slovami povedané určitých období, ktoré dokopy tvoria jeden ucelený systém s určitými pravidlami. Život začína fyzickým narodením a končí fyzickou smrťou. Avšak nič, čo nasleduje po odchode alebo čo sa odohráva tesne pred opätovným príchodom si nepamätáme. Prečo? Za najdôveryhodnejšie vysvetlenie možno považovať tvrdenie, že je tomu tak, aby náš ďalší život neovplyvňovali skúsenosti či názory z predchádzajúceho, respektíve ešte staršieho života. Jednoducho začneme od znova, ako keď po prvýkrát spúšťame počítačovú hru. Žiadny sejv, nič, len my a neznámy svet.

Reinkarnačný cyklus (cyklus života a smrti) tvorí:

Narodenie - všetko začína okamihom, kedy je duša premiestnená do tela novorodenca, ktorý práve čaká na asistenciu pôrodného doktora, aby mu pomohol osamostatniť sa od tela matky. V momente premiestnenia sa duša stáva súčasťou podvedomia a vedomie zostáva vyhradené pre dočasnú osobnosť bez akýchkoľvek spomienok alebo nejakých skúseností.

Život - obdobie, kedy bytosť zbiera nové skúsenosti, učí sa a z nich a formuje si tak súčasný charakter. Občas však nastanú aj také udalosti, ktoré výrazne ovplyvnia hodnoty alebo jej súčasnú povahu. Dobrým príkladom môže v tomto prípade byť smrť blízkeho či rozbitie dlhoročného manželstva. Známa fráza “čo ťa nezabije, to ťa posilní” sa predsa nehovorí len tak bez dôvodu.

Smrť - pre mnohých možno tragická udalosť, no podľa teórie o reinkarnácii ju môžeme považovať za akési vykúpenie z jedného života, ukončenie jednej cesty, po ktorej následuje ďalšia. Duša sa oslobodzuje od pravidiel fyzickej roviny a začína si plánovať svoj ďalší život.

Opätovné narodenie - okamih, ktorý patrí ako do starého, tak aj do nového cyklu. Je to dôležitý most medzi starým a novým životom bytosti, jednoducho povedané reinkarnácia.

Každý reinkarnačný cyklus je o životných skúsenostiach, ktoré formujú bytosť smerom k dokonalosti. Áno, z času na čas sa stane, že duša vykročí zlou cestou, skôr či neskôr to oľutuje a vráti sa na tú správnu vibračnú vlnu. Správnou ju robí čo najmenšia odchýlka od pôvodných plánov. Prečo ale pôvodných? Každá bytosť si svoj nadchádzajúci pobyt v pozemskej rovine údajne vopred poctivo naplánuje, aby ju tak vánok správneho osudu dotiahol čo najbližšie k cieľu. Občas sa nám preto môže zdať, že sme určitý objekt alebo určitý okamih už niekde videli alebo zažili, čomu často hovoríme déjà vu. Plánovanie života musí odrážať aktuálnu duševnú úroveň, aby sa mohla bez väčších problémov dosiahnuť ďalšia a potom zase ďalšia. Stále je to teda iba o zlepšovaní samého seba - akýsi chtíč byť viac empatickejšou, láskavejšou, celkovo lepšou dušou, nielen lepším človekom v jednom živote. Jeden život by na tak razantný progres vraj nestačil. Všetko tu teda má, hoci to možno znie trošku komicky, svoj význam aj logiku.

Od kresťanov až po odborníkov

Nehovoríme tu však o súčasných, ale tých, ktorí žili do roku 553, kedy vraj boli z viacerých dôležitých cirkvených dokumentov odstránené zmienky súvisiace s takzvaným znovuzrodením. Stalo sa tak na koncile v Konštantínopole, kde vysokí predstavitelia katolíckej cirkvi myšlienku reinkarnácie počas vlády rímskeho cisára Justiniána I. bez akýchkoľvek debát zamietli. Zrejme kvôli vyššej moci nad veriacimi - keď sa budú učiť o znovuzrodení, môžu ich prestať počúvať, pretože by sa logicky prestali báť smrti. A aby tak bolo aj v budúcnosti, nezostávalo im nič iné, ako upraviť všetky relevantné zdroje informácií.

Téme točiacej sa okolo znovuzrodenia ale nevenovali pozornosť iba náboženstvá z celého sveta. Čoraz viac totiž láka ako prefíkaných konšpirátorov, tak aj skutočných odborníkov nielen na psychológiu. Niektorí jej spoznávaniu dokonca venovali značnú časť života a napísali množstvo odborných publikácií, ktorými chceli laickej verejnosti priblížiť význam či skutočný účel reinkarnácie, pričom si pomáhali skúsenosťami z vlastnej praxe. A medzi takých bezpochyby patrí doktor Weiss.

Dr. Brian Weiss

Jeden z najznámejších moderných bádateľov po pravde o reinkarnácii, ktorý je okrem iného i súčasťou vážených vedeckých kruhov. Brian Weiss, kontroverzný americký psychiater, hypnoterapeut a autor hneď niekoľkých bestsellerov, sa posledné dekády sústredil na takzvanú hypnotickú regresiu, čiže nefyzické cestovanie do minulých životov. Uvedenú terapeutickú metódu používa na účinné odstraňovanie fóbií alebo viacerých druhov psychických či fyzických ochorení jeho pacientov. Týmto spôsobom stihol od roku 1980 liečiť cez neuveriteľných 4 000 ľudí. Popri regresii ale občas zvolil aj progresiu, čo je cestovanie nie do tých minulých, ale budúcich životov, teda do budúcnosti. A keďže tú ovplyvňuje prítomnosť, dotyčný vie tak zistiť, či je momentálne na dobrej alebo zlej ceste. Pokiaľ scenár nadchádzajúceho života počas hypnózy za veľa nestojí, po prebudení má doslova ideálnu príležitosť napraviť určité veci a potom pochopiteľne nadobudne aj trošku ružovejšie vyhliadky.

Metóda známa ako hypnotická regresia pozostáva z dvoch hlavných momentov - v jednom pacient padne do umelo vyvolanej hypnózy (nespí, no ani nie je pri plnom vedomí) a v tom druhom ho hypnotizér pošle hlasovým povelom do určitého obdobia z jeho minulosti, ktoré opätovne prežije hneď vedľa neho. Bývajú to tie najemotívnejšie chvíle, ktoré na duši zanechali nezmazateľnú stopu, takže plač alebo také výkriky bývajú úplne bežnou súčasťou alternatívnej liečby, kde hrá hlavnú úlohu uvedomenie si určitých vecí. Pochopenie potom účinkuje ako liečivý balzam, ktorý odstráni hlboké rany. A keďže sa traumy z predchádzajúcich životov odzrkadľujú na súčasnom zdraví človeka, odídu s nimi aj mnohé problémy. O tom to celé je.

Za jeho najznámejšie dielo často označujú knihu s názvom Many Lives, Many Masters, čo v preklade znamená “Veľa životov, veľa majstrov”. Odborník v nej píše o dôležitom okamihu, vďaka ktorému pochopil, že každá ľudská osobnosť pozostáva zo súčasti, ktorá nepodlieha pravidlám časopriestoru. A že tá večná súčasť nášho Ja je prítomná počas každého jedného pobytu vo fyzickej rovine, hoci si to drvivá väčšina z nás ani len neuvedomuje.

"Ako tradičný psychoterapeut, Dr. Brian Weiss bol prekvapený a skeptický, keď jeden z jeho pacientov začal rozprávať o svojich traumách z iných životov, ktoré vyzerali byť dôležitým kľúčom od opakujúcich sa nočných môr a úzkosti. Jeho skeptický prístup bol prelomený vtedy, kedy tento pacient začal fungovať ako prostredník na doručovanie správ z "priestoru medzi životmi" (pozn. r.: iná, pre naše oči neviditeľná dimenzia) obsahujúcich dôležité odhalenia o rodine Dr. Weissa a mŕtvom synovi. Používaním regresnej terapie bol schopný liečiť pacientov a začať novú, významnejšiu fázu kariéry."

Aj keď v tejto zapeklitej téme existuje ešte stále slušné množstvo otáznikov, hlavným cieľom tohto článku nebolo riešiť každý jeden nejasný detail, ale podať dobre stráviteľné vysvetlenie reinkarnácie, témy, ktorá nás ako ľudstvo zaujíma vďaka svojej podstate už odnepamäti, z dvoch diametrálne odlišných uhlov pohľadu. Nech si z toho každý zoberie to, čo sa mu pozdáva, a to, čo mu nesedí, nech nechá tak. Pokiaľ za ňu nepovažujeme takmer 40-ročnú prax niekoho takého ako je Brian Weiss, tak sa pravdu zrejme skoro nedozvieme.

