Tohtoročný február bude bohatý na vesmírne úkazy viditeľné z rôznych kútov zemegule

Rok 2016 bol bohatý na najrôznejšie kozmické úkazy a inak tomu nebude ani počas nasledujúcich mesiacov. Zamerajme sa ale konkrétne na najkratší z nich - aktuálny február, kedy sa dočkáme hneď niekoľkých úkazov. Najbližšie k dnešnému dňu bude udalosť z 5.2. (nedeľa), kedy náš Mesiac prekryje jednu z najjasnejších hviezd na nočnej oblohe s názvom Býčie oko vzdialenej od Zeme 66 svetelných rokov. Celú záležitosť bude najlepšie možné sledovať v južnejších častiach Európy, v oblasti Karibiku či na severe Afriky. Oranžovo svietiaca hviezda sa akoby znenazdajky stratí v temnote Mesiaca a objaví sa neskôr spôsobom, akoby vychádzala z osvetlenej časti nášho prirodzeného satelitu.

Následne 8.2. budú mať dôvod na radosť všetci obyvatelia južnej pologule, pretože sa im naskytne možnosť pozorovať meteorický roj Alfa Centauridy. Nič úchvatné pre nás, no vesmír ponúkne reparát už 10.2., pretože Mesiac sa dostane do tieňa našej Zeme. Všetko prebehne vo večerných hodinách a ak dopraje aj počasie, bude sa na čo pozerať. Počas zatmenia dostane zároveň aj tmavší odtieň striebornej farby ako obvykle. O pár dní, 15.2., sa okrem neho dostane k slovu aj Jupiter, pretože sa pohľadom dostane k tesnej blízkosti k Mesiacu, na nočnej oblohe bude neprehliadnuteľný a maximum bude dosiahnuté okolo jednej po polnoci. Niečo podobné "zbúcha" spoločne aj so Saturnom, avšak až počas prelomu 20. a 21. februára. Tí, čo vlastnia dobré teleskopy, by nemali mať problém s pozorovaním jeho výrazných prstencov. Koncom mesiaca, teda 26.2., dôjde k vrcholu - zatmeniu slnka. Bohužiaľ, v badateľnej miere si ho budú môcť užiť opäť len južania. Avšak k dispozícii je aj dobrá správa, pretože my si ho budeme môcť užiť v auguste, no treba sa načakať.

A to všetko len za jeden jediný mesiac v roku. O ďalších významných javoch vás budeme samozrejme informovať a už teraz sa môžeme tešiť na staré-známe meteorické roje či ďalšie udalosti, ktoré človek neuvidí na vlastné oči len tak hocikedy.