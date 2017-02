Žena zavolala policajtov, keď jej miestny díler odrazu zdvihol ceny. Za marihuanu jednoducho odmietala zaplatiť viac

Austrálski policajti zo Severného teritória nemohli uveriť tomu, čo počúvajú, keď sa na tiesňovej linke ozval hlas zúfalej ženy. Nevedeli, čo majú očakávať, a tak pozorne počúvali, ako sa žena začala sťažovať na to, že pri poslednom pokuse o nákup marihuany ju jej díler prekvapil zvýšenými cenami. Považovala to za nehoráznosť, pretože si zvykla, že v jej komunite je cena za gram marihuany dlhodobo ustálená a keďže nevedela, ako by sa pri pouličnom nákupe bránila, jednoducho jej napadlo zobrať mobilný telefón a zavolať na políciu. Policajtov potom žiadala, aby situáciu okamžite prešetrili, pretože takto predsa predaj fungovať nemôže.

Úsmevnú sťažnosť frustrovanej zákazníčky si policajti samozrejme pokojne vypočuli a keďže ju nechceli nechať napospas skazenej pouličnej ekonomike, rýchlo jej povedali, aby im dala o tomto drogovom dílerovi viac informácií, pretože by sa naňho radi pozerali. V tom momente jej zrejme došlo, že urobila chybu, a tak rýchlo zavesila, ale aj tak ide o jednu z najpodarenejších sťažností na tiesňovej linke za posledné mesiace. A mimochodom, austrálski policajti pripomínajú, že keby si sa vo svojom okolí stretol s podobným nárastom cien, radi sa na to pozrú odbornými očami.