Videl si už niekedy vnútornosti batérie po reakcii s tekutým dusíkom? Doma by sme ti takýto experiment robiť neodporúčali

Youtube je rozbitý, svojím algoritmom posúva do popredia kanály, ktoré vydávajú videá každučký deň a nezáleží pritom na ich kvalite. Podobným spôsobom sa milióny zhliadnutí valia aj kanálu Mr. Gear a ak si sa v posledných týždňoch stretol s rozpáleným nožom ničiacim všetko, čo sa mu postavilo do cesty, potom vieš, o koho ide. Mr. Gear si povedal, že dokým mu Youtube svojím terajším nastavením pomáha, bude chrliť obrovské množstvo obsahu, a tak sme sa dostali od rozpálených nožov až po experimenty, ktoré začínajú byť trochu nebezpečné. V jednom z tých najnovších sa zameral na batériu, ale aby nadpis videa znel dostatočne senzačne, rozhodol sa pozrieť na to, ako batéria zareaguje na tekutý dusík. Už samotná kombinácia batérie a tekutého dusíka znie nepríjemne, lenže to Mr Gearovi nestačilo a keď nastal ten správny čas, zobral si do ruky kladivo a začal po batérii trieskať. Najzaujímavejšou časťou videa teda bol moment, keď sa na povrch začal drať obsah batérie, ktorý tvorí správne namiešaná zmes látok ako hydroxid draselný, hydroxid nikelnatý, hydroxid lítny, zinok, hliník či kobalt a určite si nemyslíme, že laik ako Mr. Gear alebo ktokoľvek iný by sa mal s týmito látkami hrať bez dostatočného vzdelania len kvlôli tomu, že to na videu vyzerá fascinujúco.

