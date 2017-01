Mladý Slovák z Trnavy streamuje svoju izbu 30 dní. Reaguje tak na prehnané odhaľovanie súkromia, ktoré páchame

Mladý Slovák bývajúci v Trnave oznámil zvláštnu novinu. Na tridsať dní sa totiž rozhodol namontovať si do najintímnejšej miestnosti, spálne, kameru, ktorá bude 24 hodín denne sledovať to, čo robí. Tam to však nekončí. Peter Lančarič to totiž následne streamuje do Galérie Výklad na Hlavnej ulici v Trnave, priamo do jeho časti s názvom Expozícia. Reaguje tak na to, ako sa niektorí ľudia až príliš vystavujú na obdiv, takmer vôbec si nechránia súkromie a nemajú problém odhaliť čokoľvek osobného. Spoločnosti sa tak snaží nastaviť zrkadlo, ľudia navštevujúci galériu budú môcť vidieť, ako prebieha jeho deň a vo finále aj život - celá výstava končí 18. februára. Originálny nápad však nie je jedinou zaujímavou vecou v Petrovom portfóliu - nie tak dávno mal napríklad výstavu na pánskych toaletách v obchodnom centre.

