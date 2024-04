Do kín mieri režisérsky debut Zoë Kravitz. V hlavnej úlohe nechutne bohatého miliardára sa predstaví sexy Channing Tatum

Nikto nechce, aby sa dokonalý výlet skončil, no potom sa začnú diať zvláštne veci.

Tvorcovia filmu Blink Twice zverejnili prvý trailer. V hlavnej úlohe režisérskeho debutu Zoë Kravitz sa predstaví Channing Tatum. „Takže, všetci sú mŕtvi,“ hovorí Tatum na začiatku upútavky k psychologickému trileru. „Začnime od začiatku.“

Tatum v snímke stvárňuje miliardára, ktorý stretne čašníčkou Fridu (Naomi Ackie) a pozve ju na jeho súkromný ostrov. „Je to raj. Divoké noci sa prelínajú so slnkom nasiaknutými dňami a všetci sa skvele bavia. Nikto nechce, aby sa tento výlet skončil, no keď sa začnú diať zvláštne veci, Frida začne pochybovať o svojej realite,“ uvádza distribútor snímky.

„Na tomto mieste nie je niečo v poriadku. Ak sa chce dostať z tejto párty živá, bude musieť odhaliť pravdu,“ avizuje dej psychologického trileru. Vo filme si okrem Naomi Ackie a Channinga Tatuma zahrajú aj Alia Shawkat, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Christian Slater, Kyle MacLachlan a Geena Davis.

Premiéra snímky je v kinách naplánovaná na 23. augusta 2024.