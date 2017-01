Ego a Jofre predstavujú spoločnú novinku 92101, ktorá je snahou oživiť kultúrny úpadok v rodných Piešťanoch

Určite si ešte mnohí spomínate na rozhovor zo záveru roka 2016, v ktorom Jofre okrem množstva iného spomenul aj skutočnosť, že sa v priebehu januára dočkáme jeho spolupráce s Egom. Tá pochopiteľne nie je pre nikoho prekvapením, keďže chalani už majú na konte jednu spoločnú vec NOC, no aj napriek tomu sme sa na ňu veľmi tešili, keďže obaja sú bez pochýb tým najlepším, čo scéna dlhodobo ponúka. Mimochodom, chalani ešte pred vydaním stihli zorganizovať spontánnu akciu s rovnomenným názvom 92101, pričom celý proces od oznámenia až po samotný koncert trval len od rána do večera. A ako to na tomto jedinečnom koncerte pre najbližších vyzeralo, si môžeš pozrieť v tomto článku.

Dnes však zároveň končí čakanie na spomínanú skladbu a ako prekvapenie sme sa dočkali aj vydareného videoklipu. Samotný singel nesie hlbokú myšienku a je snahou oživiť kultúrny úpadok, pozdvihnúť pravé hodnoty hudby a osloviť komunitu ľudí, ktorým na nej záleží. Oceniť musíme aj Jána Lednického, ktorý opäť ušil hudobnú produkciu na mieru nielen sebe, ale aj Egovi. Čo sa týka vizuálu, ten vznikal pod režisérskou taktovkou Michala Kvaka v spolupráci s komunitou MUSHLA. Obaja interpreti chystajú v aktuálnom roku aj debutové sólové projekty, a tak môžeme s čistým svedomím prehlásiť, že majú našliapnuté viac než výborne. Dosť bolo slov, vychutnajte si výsledok z mesta snov.