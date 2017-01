Spontánna akcia, na ktorej vystúpili Ego a Jofre je dôkazom toho, že Piešťany sú skutočne kolískou slovenského rapu

Počas posledného týždňa mali fanúšikovia Ega a Jofreho možnosť zaregistrovať, že obaja čoraž častejšie používajú hashtag #92101, čo sme pochopiteľne pripisovali skutočnosti, že chalani chystajú spoločnú skladbu. Ešte predtým, ako sa k nej skutočne dostaneme, vysvitlo, že pod rovnakým názvom sa koná aj netradičné živé vystúpenie. Celý proces od oznámenia eventu až po samotný koncert tretiny Kontrafaktu a Jána Lednického trval len od rána do večera, a tak sa pochopiteľne neočakávalo, že prídu stovky fanúšikov z rôznych miest. Práve naopak.

Event realizovaný chalanmi z komunity Mushla zosobňoval jednu z hlavných myšlienok novej spoločnej skladby, príbehu, ktorý vytvára. Duch ulice, miesto, odkiaľ sa kultúra v priebehu rokov vytratila. Amfiteáter schátralý, zámky uzavreté. Odkaz nesúci snahu oživiť kultúrny úpadok, pozdvihnúť pravé hodnoty hudby a osloviť komunitu ľudí, ktorým na nej záleží. Zišiel sa tu extrakt toho najlepšieho, veľmi cením, že aj v takejto kemre ste prišli podporiť túto undergroundovú akciu, mesto to potrebuje, povedal Ego počas spoločného vystúpenia. Vďakou za to bola atmosféra, ktorá sa niesla v duchu rodinnej guľovačky. Reakcie návštevníkov boli len pozitívne. Chceme viac akcií tohto druhu, páči sa nám odkaz a atmoška, ktorá tu prevláda, zhodlo sa publikum zostavené z toho najvernejšieho hoodu. No a na záver už snáď môžeme prezradiť, že zajtra, teda konrétne 15.1.2017 sa dočkáme aj oficiálneho vydania spomínanej spoločnej skladby.