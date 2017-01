Začiatky na čiernom gauči, mastné honoráre a meno slávnej hviezdy. 10 najbohatších žien z porno priemyslu

V súčasnosti nesmierne lukratívny pornografický materiál sa stal najdostupnejším až po príchode spotrebiteľskej elektroniky a rýchlej digitálnej diaľnice, ktorá nahradila často nepohodlné zdieľanie pikantných videí prostredníctvom fyzických médií v podobe CD alebo neskôr i o čosi objemnejšieho DVD. Zrazu mal každý takmer neobmedzený prístup k online pornu zdarma, a vďaka smartfónom navyše i kdekoľvek len bol, čo naštartovalo dovtedy príliš nevýrazný priemysel. Obrovský dopyt zabezpečil príliv ešte väčších peňazí, a ten sa postaral o zrod hviezd, ktorých mená dnes bez akýchkoľvek pochýb pozná každý správny gurmán. Po rokoch tvrdej práce pred kamerami majú ich majetky niekoľko miliónové hodnoty, čo opäť iba dokazuje, že byť pornohviezdou má skutočne svoje čaro. A týchto desať známych žien, hoci mnohé z nich hereckú kariéru už dávno zavesili na klinec, by o tom určite vedelo čo-to porozprávať.

10. Gianna Michaels

Niekoľkokrát ocenená hviezda s vlastným menom Terah Wicker, ktorá sa môže pochváliť i za najlepšiu "Three-Way" scénu. Začínala ako nude model a neskôr presedlala do tvrdého porna, kde si dokázala za pomerne krátku dobu získať obrovské množstvo fanúšikov. Gianna má 2,7 miliónový majetok a taktiež významné ocenenie z roku 2007 za najlepšiu skupinovú scénku, kde bolo dokopy prítomných až 12 ľudí. Talent jej teda rozhodne nechýba.

Počet filmov: cez 490

Odhadovaný majetok: 2,7 milióna dolárov

#giannamichaels Fotka uverejnená používateľom Gianna Michaels® (@gianna.michaels_), Jún 9, 2016 o 7:46 PDT

9. Sasha Grey

Trojročnú kariéru tejto dnes už bývalej pornoherečky odštartovala populárna scénka s ďalšou žijúcou legendou Roccom Siffredi, ktorého počas nakrúcania požiadala, aby ju udrel do brucha. Sasha Grey však neskôr priznala, že len improvizovala, čiže nešlo o plánovaný krok zo scenára, ale iba o spontánnu akciu, ktorá podľa nej nemá žiadne logické odôvodnenie. Jej majetok dosahuje hodnotu cez 3 milióny dolárov, pričom v brandži začala ako 18-ročná a odišla, keď mala 21 rokov.

Počet filmov: cez 320

Odhadovaný majetok: 3 milióny dolárov

Fotka uverejnená používateľom Sasha Grey 88 (@sasha_grey_1988), Aug 23, 2016 o 5:28 PDT

8. Jenna Haze

34-ročná Jenna si počas svojej hviezdnej kariéry vyslúžila dve vážené ceny - jednu za jej dychberúce výkony po príchode do brandže a druhú za to, že bola v roku 2009 vyhlásená za najlepšiu pornoherečku. Tieto ceny za celú históriu moderného porno priemyslu získali iba dve herečky. Druhou bola Missy. Jenna Haze sa o tri roky neskôr dokonca stala aj súčasťou pornohereckej siene slávy a jej majetok v týchto dňoch odhadujú zhruba na 3,7 milióna amerických dolárov.

Počet filmov: cez 600

Odhadovaný majetok: 3,7 milióna dolárov

Jenna Haze #womanoftheweek #womenwednesday #ilovegirls #women #jennahaze @jennahaze Fotka uverejnená používateľom Panic DMS (@panicmaniacal), Apr 20, 2016 o 11:12 PDT

7. Katie Morgan

Zatkli ju, keď prevážala 45 kilogramov marihuany cez hranice medzi Mexikom a USA, takže aby dokázala splatiť dlh za kauciu, musela siahnuť po možno trošku extrémnej, no dobre platenej brigáde. Do porno priemyslu vstúpila ako 21-ročná a vytrvala v ňom následujúcich 7 rokov. V roku 2008 kariéru neoficiálne ukončila, čo vyšlo najavo až po oznámení sobášu, ktorý nastal o rok neskôr. Láska ale zrejme dlho netrvala. Katie v roku 2015 oznámila hviezdny návrat do brandže podpísaním niekoľkých lukratívnych zmlúv. Momentálne by mala vlastniť majetok v hodnote 4,5 milióna dolárov.

Počet filmov: cez 276

Odhadovaný majetok: 4,5 milióna dolárov

Hanging out in #Pornoville great scene with Tyler Nixon Fotka uverejnená používateľom Katie Morgan (@katiemorganxoxox), Aug 12, 2016 o 1:07 PDT

6. Bree Olson

Bree Olson sa neraz preslávila hlasnou kritikou porno priemyslu a jeho bremena, ktorý podľa nej poznačí každú jednu herečku na celý život. Tak či tak, Bree v ňom pôsobila slušných 5 rokov, počas čoho stihla natočiť viac ako 280 pikantných záberov, takže nepochybne vie, čo to všetko okrem tučných honorárov ešte obnáša. Podľa IAFD je ich počet ale badateľne väčší, a to až o viac ako 200. Po odchode sa stala klasickou herečkou, tentokrát však bez ružovej budúcnosti. Rovnako sa objavila na titulných stránkach známych magazínov, ako napríklad Playboy alebo Hustler.

Počet filmov: cez 486

Odhadovaný majetok: 5 miliónov dolárov

Ayyyyeee Fotka uverejnená používateľom Bree Olson (@breeolson), Aug 30, 2016 o 9:37 PDT

5. Maria Takagi

38-ročná Maria Takagi bola v roku 2003 označená za najlepšie platenú japonskú pornoherečku. Jej majetok momentálne odhadujú na 6 miliónov dolárov. Z priemyslu odišla približne pred 13 rokmi a hneď na to dostala rolu v niekoľkých filmoch. Za svoju dvojročnú kariéru stihla nadobudnúť viacero významných ocenení, vrátane piatich prestížnych cien od Adult Video Grand Prix Awards.

Počet filmov: -

Odhadovaný majetok: 6 miliónov dolárov

4. Traci Lords

Kontroverznejšie meno z brandže by ste hľadali asi iba márne. Traci Lords sa preslávila tým, že účinkovala v porne už ako 16-ročná, o čom však vtedy takmer nikto nevedel. Ako tínedžerka stihla natočiť cez slušnú stovku pikantných filmov, Na svetlo sveta to však vyplávalo až po dovŕšení osemnástky, kvôli čomu si potom na porno priemysle zgustli zodpovedné americké úrady. Keďže v tej dobe ešte nebola plnoletá, nemusela sa ničoho obávať. Je navyše známe, že ju považovali za obeť, ktorú vraj pod vplyvom drôg prinútili robiť veci, na aké by sa za bežných okolností neodvážila.

Počet filmov: cez 100 ako tínedžerka

Odhadovaný majetok: 7 miliónov dolárov

Good Morning! #coffeetime #tb #santasuit #beachbaby #goodmorning #pinupgirl #loveyouguys Fotka uverejnená používateľom Traci Lords (@tracilords), Dec 24, 2016 o 7:42 PST

3. Jesse Jane

Jesse patrí medzi najpopulárnejšie pornoherečky, aké kedy existovali. Meno si okrem účinkovania v bežných pornografických materiáloch spravila aj prostredníctvom slávnej paródie Pirates, kde sa všetko točilo iba okolo toho istého. Išlo o celovečerný film pre dospelých s tak vysokým rozpočtom, aký dovtedy nemal žiadny iný z kategórie XXX, čo bolo možné vidieť i na doslova hviezdnom hereckom obsadení alebo netradične komplexnom príbehu. Jesse Jane má dokopy na konte asi 120 pikantných záberov, jej majetok odhadujú na tých 8 miliónov a stihla zažiť ako sobáš, tak aj rozvod.

Počet filmov: cez 120

Odhadovaný majetok: 8 miliónov dolárov

Fotka uverejnená používateľom Jesse Jane (@thejessejane), Sep 8, 2016 o 3:33 PDT

2. Jenna Jameson

Staršie ročníky si určite dobre pamätajú na okúzľujúcu blondínku s modrými očami, ktorá vedela pred kamerami predviesť neopísateľnú šou. Nie je preto asi ani žiadnym prekvapením, že ju mnohí považujú za kráľovnú porna. Jenna Jameson sa dostala k pornu počas roka 1993 a zotrvala pri ňom až od do 2008, kedy celému svetu oficiálne oznámila odchod do dôchodku. Jej autobiografická kniha s názvom "How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale" sa držala šesť týždňov v prestížnom zozname The New York Times, kde sú uvedené iba tie najpredávanejšie kúsky.

Počet filmov: cez 187

Odhadovaný majetok: 10 miliónov dolárov

Fotka uverejnená používateľom Jenna Jameson (@jennajameson), Jún 26, 2016 o 6:45 PDT

1. Tera Patrick

Rebríček uzatvára umelecké meno, ktoré netreba nijak špeciálne predstavovať. Zvodná Tera Patrick zakončila 9-ročnú kariéru v roku 2008, pričom sa nejedenkrát objavila aj v magazíne Playboy či Penthouse. Za ten čas stihla predviesť svoje krivky vo viac ako 130 porno filmoch a prevádzkovať vlastnú web stránku, kde návštevníci našli presne to, čo by na nej i očakávali. A keďže si ako herečka vybudovala naozaj veľkú popularitu, tá jej až dodnes zabezpečuje slušný zdroj financií.

Počet filmov: cez 130

Odhadovaný majetok: 15 miliónov dolárov

#flawless #tattoo #photoshoot Fotka uverejnená používateľom Tera Patrick (@terapatrick), Júl 3, 2014 o 10:09 PDT