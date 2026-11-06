Večer ako vystrihnutý z knihy

Fanúšikovia ACOTAR sa konečne dočkali. Na dvore z rozštiepenej harmónie má už aj slovenské vydanie a jeho slávnostné uvedenie rozhodne nebolo obyčajné.

Pred @martinus_sk sa tvoril rad a na fanúšikov čakali tematické stanovištia, kostýmy, živá hudba aj drinky. O polnoci sa novinka dostala do predaja.

Zdroj 📸: Refresher

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