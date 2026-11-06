Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
Večer ako vystrihnutý z knihy
Fanúšikovia ACOTAR sa konečne dočkali. Na dvore z rozštiepenej harmónie má už aj slovenské vydanie a jeho slávnostné uvedenie rozhodne nebolo obyčajné.
Pred @martinus_sk sa tvoril rad a na fanúšikov čakali tematické stanovištia, kostýmy, živá hudba aj drinky. O polnoci sa novinka dostala do predaja.
Zdroj 📸: Refresher
#refreshersk #ACOTAR #knihy #martinus #fantasy
Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
Zdroj: REFRESHER: MARCELA LAURA MRVOVÁ
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