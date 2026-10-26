Zo zastávky sa stala voňajúca pekáreň

Bežná cesta na autobus sa môže zmeniť na zážitok, ktorý poteší viac než len zrak.
BILLA v spolupráci s mediálnou agentúrou Starmedia premenila v týchto dňoch frekventovanú zastávku MHD na Zochovej ulici v Bratislave na voňajúcu pekáreň, ktorá púta pozornosť okoloidúcich a prináša vôňu čerstvo upečeného pečiva priamo do ulíc hlavného mesta. Nápad premeniť obyčajnú zastávku na netradičný reklamný nosič vznikol v agentúre Starmedia. Cieľom bolo preniesť posolstvo značky BILLA do verejného priestoru spôsobom, ktorý ľudí osloví nielen vizuálne, ale aj prostredníctvom ďalšieho zmyslu – čuchu.
„Teší nás nielen odvaha klienta priniesť do vonkajšej reklamy niečo netradičné, ale aj to, že sa nám v Starmedii podarilo pretaviť peknú kreatívnu myšlienku do reálnej podoby. Veríme, že práve takéto nápady dokážu ľudí prekvapiť, vyčariť im úsmev a premeniť každodennú cestu mestom na príjemný zážitok,“ hovorí Offline Media & Creative Solutions Senior Specialist Lucia Vician.
Voňajúca zastávka je súčasťou širšej kampane značky BILLA, ktorá siaha ďaleko za hranice Bratislavy. Kampaň podporujú ďalšie outdoorové reklamné plochy naprieč Slovenskom, ako aj rádio a televízna podpora. Jednotlivé komunikačné kanály sa navzájom dopĺňajú a spoločne šíria hlavné posolstvo kampane. Originálne riešenie na Zochovej ulici ukazuje, že vonkajšia reklama nemusí zostať len pri obraze a texte. Keď sa spojí dobrý nápad, odvaha klienta a jeho kreatívne spracovanie, aj obyčajná zastávka sa môže stať miestom, ktoré ľudí na chvíľu zastaví – a doslova im rozvonia deň.