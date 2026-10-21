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Bratislavské letisko tento rok vypravilo 4-milióny cestujúcich
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dnes 21. októbra 2026 o 15:15
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Bratislavské letisko tento rok vypravilo 4-milióny cestujúcich

letisko Bratislava Egyt lety Zdroj: LETISKO BRATISLAVA
Zdroj: INSTAGRAM/ @LETISKOBRATISLAVA
letisko Bratislava Egyt lety Zdroj: LETISKO BRATISLAVA
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Náhľadový obrázok: Letisko Bratislava
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