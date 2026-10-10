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Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
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včera 10. októbra 2026 o 17:00
Čas čítania 6:48

Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip

Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Zdroj: archív Filipa
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Slováci podľa neho robia jednu chybu stále dokola. Rezervu začnú riešiť až vtedy, keď sa pokazí práčka. Často im potom nezostáva nič iné, než si vziať spotrebný úver a zaplatiť viac. „Matematika chudobných je, že chudobní platia dvakrát“

Obleky, kávičky, obvolávanie známych a sľuby pasívneho príjmu. Tak finančné poradenstvo pozná veľa ľudí. Filip, zakladateľ Financopedie, sa mu venuje šesť rokov a hovorí, že realita je oveľa menej lesklá ako Instagram.

Sociálne siete totiž podľa neho nie sú dôkazom toho, že sa finančnému sprostredkovateľovi darí. „Máš finančných sprostredkovateľov, ktorí sa tým neprezentujú a zarobia 30- až 40-tisíc eur mesačne. A potom tých, ktorí sa tým prezentujú vo veľkom štýle a zarobia 2 000 eur mesačne. Niekto má Instagram vytvorený tak, že máš pocit, akoby založil Microsoft,“ hovorí pre Refresher.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko klientov potrebuje finančný poradca, aby si zarobil 3 000 až 4 000 eur mesačne.
  • Prečo sa dve tretiny poradcov touto prácou neuživia.
  • S akým zárobkom môže nováčik počítať v prvom roku.
  • Podľa akých signálov spoznáš zlého poradcu.
  • Koľko si treba odkladať na dôchodok, ak začneš v 25, 30 alebo 40 rokoch.
  • Ako si mladý lekár, ktorý míňal všetko, čo zarobil, za päť rokov vytvoril pod vedením Filipa zaujímavú finančnú rezervu.

Aj Filip si na začiatku prešiel presne tým, čo si mnohí ľudia s touto profesiou spájajú. Tlakom na výsledky, obvolávaním známych a pozývaním kamarátov na kávu s cieľom získať nového klienta.

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Lenže jemu tento spôsob práce hneď nesedel. Skúšal obvolávať ľudí, no bolo mu to nepríjemné, a preto prvý rok podľa vlastných slov zarobil len 800 eur. Rozhodol sa ísť inou cestou a namiesto naháňania známych začal budovať obsah, vzdelávanie a vlastnú značku.

Čo vlastne znamená, že sa finančnému sprostredkovateľovi darí? Koľko klientov potrebuje, aby sa touto prácou dokázal dlhodobo uživiť? Kedy už môže hovoriť o úspechu a koľko môže reálne zarobiť?

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Mnohí finanční poradcovia žijú od výplaty k výplate, aj keď sa tak neprezentujú

Podľa dát, ktoré pozná, sa dve tretiny finančných poradcov touto prácou neuživia. Tri až štyri tisíc eur mesačne podľa neho zarába možno desať až pätnásť percent z nich.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko klientov potrebuje finančný poradca, aby si zarobil 3 000 až 4 000 eur mesačne.
  • Prečo sa dve tretiny poradcov touto prácou neuživia.
  • S akým zárobkom môže nováčik počítať v prvom roku.
  • Podľa akých signálov spoznáš zlého poradcu.
  • Koľko si treba odkladať na dôchodok, ak začneš v 25, 30 alebo 40 rokoch.
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